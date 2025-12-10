再添9輛電動公車 投入0、6路

台南電動公車再添九輛生力軍，投入0、6路乘營運，全市電動車比例提高至二成八。 （交通局提供）

記者林雪娟∕台南報導

台南市再添全新電動公車。統聯客運今年正式加入台南市市區公車營運行列，在交通局輔導下，積極汰換柴油車，即日起投入九輛由華德動能打造的全新電動公車，行駛市區客運路線０及６路營運；全市公車數量也提升至一三四輛，電動化比例上看二成八。

交通局表示，市府持續推動低碳公共運輸政策，配合中央「二０三０年市區公車全面電動化」目標，不再補助柴油車購置，逐步以電動車隊取代傳統燃油車，希望有效減少排放汙染。

交通局長王銘德說，統聯客運投入市區公車路線營運後，積極提升服務品質，此次投入電動公車將行駛於０路及６路，沿線串聯台南火車站、台南轉運站重要交通節點及市區重要生活圈，經過多所中小學、高中及大專院校，更途經成大醫院、台南醫院等大型醫療院所，讓學生、長者與醫療需求族群在通勤、通學及就醫的交通需求上，提供更低碳的運輸服務。

公運處長劉佳峰表示，統聯客運今年一月加入市區載客服務，先以柴油車輛服務，同步提出車輛汰舊換新申請計畫，此次九輛電動車上路，為台南公共運輸注入新氣象。