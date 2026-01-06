再漲471點 台股收30576點 再創新高
記者陳建興∕台北報導
美國華爾街股市四大指數皆走揚，帶動台股連二天創新高，大盤五日開低震盪後翻紅，終場加權指數再漲四百七十一點二六點、漲幅百分之一點五七，收在最高點三萬零五百七十六點三點，再創新高紀錄，成交值七千三百三十五點四七億元；台積電終場上漲三十五元，收一千七百零五元再飆天價，面板、記憶體、ＰＣＢ等族群強勢。
自營商買超九十一點九七億元，投信賣超二十六點八八億元，外資及陸資買超二十八點四一億元，三大法人合計買超九十三點五億元。
觀察權值股走勢，台積電漲三十五元，收一千七百零五元再創新高，漲幅百分之二點一，市值攀高至四十四點二一兆元，貢獻大盤約二百八十一點；鴻海漲零點六四、聯發科收黑，日月光投控、國巨勁揚逾百分之三。
中小型股強勢，記憶體族群勁揚，南亞科、旺宏收漲停、華邦電漲近百分之九；面板股群創、友達漲停；ＰＣＢ族群華通、泰鼎－ＫＹ漲停。
觀察高價股走勢，創意漲逾百分之七，群聯收漲停，雙鴻平盤，力守千元大關，印能跌破千元關卡，台股仍以二十九千金股作收。
匯市方面，台股持續攻高，吸引外資回補，加上美元走弱，推動新台幣震盪走揚，新台幣兌美元收盤三十一點五六元，升值二點二分，台北及元太外匯市場總成交金額爆出二十三點零零五億美元的大量。
匯銀人士指出，外資小幅買超台股，但還沒有看到大量匯入，導致對匯價拉抬能量有限，加上壽險業持續敲進美元，匯價還是卡在區間內整理。
