再澄清國共論壇無交換條件 鄭麗文：賴清德接受九二共識也不會少塊肉

國民黨主席鄭麗文。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

新國共論壇下週一啟動，綠營再度政治交易論四起。國民黨主席鄭麗文今表示，除九二共識、反對台獨前提，舉辦論壇沒有任何條件前提交換，因根本不需要，從前主席連戰到馬英九，兩岸交流也從來沒有前提與交換條件。

鄭麗文說，很多事一念之間，總統賴清德若想和「習總書記」坐下來喝珍珠奶茶、吃蝦仁飯，很簡單，只要接受九二共識就好，不會少一塊肉，還會換來很多和平榮景；賴若能以此認知開啟兩岸和平，「我太高興、太樂觀其成。

廣告 廣告

但鄭麗文遺憾表示，今天賴清德不做就算了，國民黨努力促成兩岸交流，綠營還要往死裏打，極盡破壞能事，瞎編各種莫須有的故事，扣國民黨各種帽子，小鼻子小眼睛，造謠供應鏈每天都在啟動，還互相矛盾。

鄭麗文說，國民黨搭平台是為了所有台灣人民、不分黨派，不是為一黨之私，因打仗不分藍綠，都要面對毀滅與死亡，和平不分藍綠，都有繁榮與發展，希望民進黨不要再把國民黨當死敵，大家都在一條船上，把船撞翻要落水。

鄭麗文質疑，民進黨不樂見兩岸馬上春暖花開？不希望解決農民觀光產業各行各業問題，兩岸兵戎相見問題？造謠的居心是什麼？敬告賴清德，民進黨不要被意識形態自我設限，拉2300萬人一起陪葬。

鄭麗文表示，台海局勢兵凶戰危下，連賴清德都悲觀情勢下，國民黨願意做出最大貢獻，終結兩岸自我毀滅的道路，開闢一個不一樣的選擇，希望迎來兩岸重新融冰和解合作，為大家搭起溝通、超越的橋樑。

但鄭麗文說，國民黨是在野黨，不能代表台灣方面給民眾任何政策保證，但希望鋪路搭橋，若2028年國民黨執政，一定保證讓大家有重見天日的一天。

更多太報報導

鄭麗文：美國曾是我們的是恩人、但大陸是我們親人

新國共論壇張顯耀確定不出席 談見王滬寧？蕭旭岑：客隨主便

再駁斥「擋軍購換論壇」門票說 蕭旭岑：國民黨跟大陸交流需要門票？