再澄清追悼白色恐怖受難者不含共諜 鄭麗文：吳石與政治思想犯不同
記者周志豪／台北報導
國民黨主席鄭麗文下午參加「1950 年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但因追悼對象中有共諜吳石，再遭染紅。鄭受訪澄清，這場秋祭「原則與吳石無關」，從沒以吳當追悼主角，相關指控完全扭曲、誤導今天活動神聖莊嚴性。
即便現場受追悼者清單與照片中仍有吳石，但鄭麗文仍堅持，主辦單位邀約活動的活動海報或邀請函全文，都沒有看到吳石這兩個字，已辦30年的秋祭活動，也從未以吳為主要祭悼對象。
鄭麗文也說，一般紀念的白色恐怖政治受難者，是指在戒嚴時期，因自己政治思想、主張、信仰、理念犧牲，而長期坐牢的先賢，但吳石是「來台灣進行顛覆或是情報工作」，做間諜工作，與她認知的政治思想政治犯有所不同。
對台北市長蔣萬安主張，應該是要紀念捍衛中華民國的前輩。鄭麗文回應，那當然，蔣講的也沒有錯。至於是否覺得遭誤解，鄭表示，不會不會，相信經過說明，讓大家了解事實的真相，大家就都能夠理解與支持。
只不過今天悼念過程，現場大唱中國大陸愛國歌曲，現場工作人員也不乏胸前別著中國共產黨黨徽者，是否擔心參與活動再遭染紅？
鄭麗文回應，不會的，自己為主張台獨的言論自由努力過，來之前也一直清楚主辦單位統派思想、主張與堅持，但重點是不管是什麼樣政治主張、認同與否，在今天台灣民主社會中，不需再背負或擔心受怕會遭政治打壓與迫害。
鄭麗文說，之所以過去會有政治冤獄，也是因國共內戰結果，但即便國共間主張不同，也不見得雙方就要兵刃相見、自相殘殺，之後希望透過對話取代對抗，來化解過去歷史悲劇，處理兩岸之間的矛盾。
鄭麗文表示，還好自己參加學運不須坐牢、砍頭、槍斃，是幸運、幸福的一代，更有責任不能瞻前顧後、憂讒畏譏，更要堅定與真相、真理站在一起。
鄭麗文也說，感謝先烈、先賢用鮮血澆灌這片土地、長出民主花朵，之後自己會繼續保護、澆灌，讓民主花朵盛開、民主樹苗長成大樹，庇蔭後代一代代所有人民與青年。
