再為兒涉校園霸凌道歉 賴瑞隆落淚：將讓孩子離開原校、就醫尋求心理協助

表態角逐民進黨高雄市長提名的立委賴瑞隆，8歲兒子捲入校園霸凌事件，持續引發社會關注。雖然賴瑞隆5日曾召開記者會致歉，但女童家長仍無法接受，事件延燒不止。賴瑞隆今（7）日下午再次於高雄前鎮區召開記者會，他向女童及其父母再次表達歉意，強調會讓孩子離開學校，並透露近日已陪同孩子就醫尋求心理協助。



提到孩子向他道歉時，他更難掩情緒落淚，哽咽表示「是爸爸對不起你」。這起事件發生於今年10月，賴瑞隆8歲兒子與女同學 在操場跑道發生肢體衝突，雙方互相攻擊。校方於10月底得知後啟動通報程序，女童家長也在11月底正式提出霸凌調查。



賴瑞隆在今日記者會表示，身為父親，他再次對女同學致上歉意。過去兩天他都有到學校，希望能透過校方向對方家庭表達歉意，但尚未順利完成。他說明，會配合女童媽媽的訴求，包括希望看過監視器後再妥善溝通，他將透過學校與女童家長見面，給予正式道歉。



他進一步宣布，為避免雙方孩子再度接觸，將在學期末前不再讓兒子返校，而是陪伴孩子在家，並決定讓孩子離開原就讀學校。他向女童母親喊話，希望此舉能讓對方放心。



此外，他也透露已帶孩子前往心理醫生處評估，孩子確實有異常狀況，後續會持續配合醫師改善，「我會陪著孩子一起努力」。賴瑞隆表示，已盡力回應女童父母的訴求，希望能獲得諒解。



更多風傳媒報導

