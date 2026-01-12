再為財劃法槓上蘇巧慧 劉和然：政院為什麼不敢公布試算表？ 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／新北報導

2026新北市長選戰進入激烈攻防，民進黨立委蘇巧慧與有意爭取國民黨提名的新北市副市長劉和然昨（12）日針對《財政收支劃分法》修法議題再度互槓。蘇巧慧指藍營主導的修法版本讓新北人均統籌分配稅款淪為「全國最低」，質疑修法對新北毫無幫助；劉和然則回擊，痛批蘇巧慧在任立委8年卻未曾提出對新北公平的修法版本，甚至放任現行補助款「東扣西扣」，認為蘇應要向市民道歉。

蘇巧慧昨到三峽市場掃街拜票，提及從兒童營養午餐全面免費就能看出台北市和全國其他縣市的財政差距，新北市確實較困難。她批，在立法院國民黨團總召傅崐萁主導的《財劃法》修正後，新北市統籌分配稅款人均配額從原本6都最低變成全國最低，「對新北市一點幫助都沒有」。

廣告 廣告

針對蘇巧慧的發言，劉和然表示，蘇巧慧如果不提《財劃法》，他還不會這麼生氣，痛批其8年執政、8年立委，沒有提出一個對新北市公平的修法版本；選舉一到，卻開始用政治語言包裝改革，這不是治理，是推託、是騙票。

劉和然指出，帳面說新北多400億，實際卻在一般性、計劃性補助款上東扣西扣。他再度請問「行政院版《財劃法》，為什麼不敢公布試算表？」更關鍵的是，人口指標從45%砍到18%，對全國人口最多的新北極不公平，「蘇巧慧委員，你敢不敢要求行政院把這一項剔除？不敢，就不要嘴砲！」

劉和然強調，新北市要的是「訂在法律裡的權利」，不是「看人臉色的補助」；新北市要的是「公平、合理的制度」。他認為，錯過8年，現在才講，請蘇巧慧先為自己的不作爲向新北市民道歉。

照片來源：劉和然臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

民眾黨祭3支箭跨7年之癢 學者分析：黃國昌新北會拚到底「以戰逼和」

不草率承諾營養午餐全免 劉和然：預算應優先留「慢飛天使」、新整建校舍

【文章轉載請註明出處】