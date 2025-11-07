再為非洲豬瘟鞠躬道歉 盧秀燕強調：「病毒一定是外來」

台中市議會7日安排市長盧秀燕進行非洲豬瘟事件專案報告。 圖：翻攝市議會直播

[Newtalk新聞] 台中市爆發非洲豬瘟疫情，然而，台中市府事後疫調以及防疫環節接連出包，引起民怨。台中市議會今（7）日安排市長盧秀燕率市府針對非洲豬瘟疫情進行專案報告，而她在進行報告前再次為防疫不力鞠躬道歉，同時強調病毒一定是外來的。

盧秀燕強調，這次病毒一定是外來的，台灣不會自己長出非洲豬瘟的病毒。經多次採檢結果顯示，案場內住家與廚餘均為陰性，但在案場門口及冰箱內驗出陽性反應。她指出，目前仍持續監測相關樣本，觀察病毒是否具有活性及其毒性強度。

台中市議員陳俞融表示，這次非洲豬瘟問題在於盧秀燕市長領導失能，政治誠信掃地。她指出，民進黨團早在十天前就要求市府道歉、說明、負責並補上防疫破口，但盧秀燕始終選擇不道歉、甩鍋、切割、甚至神隱，直到專案報告前一天才出面道歉，顯見背後充滿政治算計。

台中市議員吳佩芸指出，經歷這次疫情，台中市政府應該檢討用更友善進步方式，來處理廚餘，誠如桃園市就有熱廚餘的生質能中心，台南有廚餘高效發酵場，彰化也有黑水虻系統。台中不能一直以來都犧牲居民的健康，未來要怎麼做，應該要檢討出一個方向。

