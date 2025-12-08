再為《財劃法》開砲 劉和然轟蘇巧慧黨意立委

劉和然為《財劃法》開砲，質疑將代表民進黨參選新北市長的綠委蘇巧慧。（翻攝自臉書@劉和然）

新北市副市長劉和然今（8日）再為《財劃法》開砲，質疑將代表民進黨參選新北市長的綠委蘇巧慧，持續誤導、跳針，喊話蘇既要參選新北市長，就該跳離黨意立委，勇於面對政院版對新北市不公的勇氣與擔當。

劉和然在臉書發文指出，蘇巧慧屢屢把《財劃法》問題誤導成是「傅崐萁版本」，企圖混肴視聽，最關鍵問題其實在於，政院版正是當前造成新北結構性剝削的元兇；地方政府當然希望中央能坐下來談，但要談就必須有誠意，包括撤回將人口權重狠砍至18%的條文，以及公布試算表。

廣告 廣告

他接著提醒，蘇巧慧仍有2失職問題持續避而不答：一、過去8年綠營完全執政，妳為什麼不早點解決？二、蘇貞昌擔任行政院長時，妳為什麼不推動？如今已錯過最好時機，還有臉指責別人提出的版本。

「責任不是用嘴巴說說！」劉和然抨擊，蘇巧慧過去是立委怠惰，現在則是配合中央，質疑她是遵從黨意高於新北市民的最佳利益，敢做才是真的負責任，不敢做就只是在糟蹋新北。

更多鏡週刊報導

發布新形象照爭取藍提名 新北副市長劉和然：我準備好了

蕭美琴登板助選1／把握藍白整合前最後一百天 新北內參民調一指標蘇巧慧急追李四川

2026新北前哨戰2／林右昌不強求拚初選 蘇巧慧可望出線角逐新北