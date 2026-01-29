再無交通孤島！高虹安宣示117年新竹市公車全面電動化

新竹市長高虹安28日宣布啟動「新竹市公車創新大計畫」，旨在解決長期以來公車搭乘率下滑及司機人力短缺的嚴峻挑戰。她強調交通是城市血脈，透過系統性的結構改革，目標在民國117年達成市區公車全面電動化，並祭出高額購車補助與駕駛薪資加碼政策，期盼能讓新竹市的大眾運輸環境脫胎換骨。

高虹安指出，自上任以來帶領市府團隊推動「交通暢行」願景，藉由桃竹竹苗TPASS通勤月票的帶動，民國114年全年度使用人次已達1,618萬，較前一年大幅成長33%。此外，首條全電動先導公車上路後，每月平均搭乘人次達到4.3萬，全市公共自行車也突破100站，並已建置完成78座智慧站牌與27座候車亭，顯示大眾運輸改革已見初步成效。

針對公車全面電動化目標，市府將電動公車汰換補助大幅提升至49%，結合中央資源後，業者最高可獲得99%的補助，將負擔降至最低。為解決業者最頭痛的場地問題，市府首創盤點公有交通用地設置「公共充電樁」，確保車輛有充足的充電與補給空間。在候車環境優化方面，預計民國115年將新建130座智慧站牌與30座候車亭，讓民眾能掌握準確到站資訊。

面對駕駛人力荒，高虹安表示，今年起司機薪資補貼將提高至每月最高2萬元，盼以實質待遇留住優秀人才，避免因缺人而減班。路網規劃方面，將透過大數據優化現有班次，並研擬南香山地區新路線。經營面上則落實合理成本檢討，擬比照雙北建立「載客越多、補助越多」的正向循環機制，實現市府、業者與市民的三贏局面。

該項政策在社群平台發布後引發熱烈討論，有網友留言表示列出的政見若能逐一實現，將是強而有力的執行力，並期待未來發展；也有民眾許願希望新竹市公車能越來越好搭。另有部分網友藉機反映，認為新竹路邊停車位不足，形容停車如地獄，希望市府能一併關注並改善停車問題。

