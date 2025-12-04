再熬一週迎重大轉運！3星座事業+財運同步爆發
苦盡甘來！《搜狐網》命理專欄分享，有3星座在一週後，事業、財運和財富方面迎來全方位轉機，彷彿「開掛模式」的好運即將來臨。
金牛座
金牛座將在下週迎來久違的爆發期！過去數月可能感到事業停滯、努力未獲回報，但隨著能量轉換，先前累積的努力將在此時收割，將獲職場上級肯定，延宕許久的工作也有望突破，亦可能在合作機會與業務拓展上迎來重大進展。
財運方面，金牛座不僅正財走強，亦有機會透過投資獲利獲得意外之財。桃花運也將在此時綻放，單身者可在社交活動中結識價值觀契合的對象；有伴侶者則能因另一半事業提升共享喜悅。
雙子座
雙子座在下週，將憑藉靈活及敏銳的觀察力抓住機會，原本枯燥的工作內容和任務，可能因其突如其來的靈感，出現意想不到的成效，如表現受客戶高度肯定，或為團隊帶來突破性成果，亦可能因新點子獲得主管重用，被賦予領導性角色。
財運方面，雙子座出色的社交能力，將助其打開另一扇財富之門，包含與友人合作副業、內容創作意外爆紅，獲得額外收入。感情生活同樣亮眼，有望透過社群與興趣交流平台發展新戀情，已有伴侶者則可能迎來旅遊等生活甜蜜時光。
雙魚座
雙魚座向來具備強烈直覺與同理心，這些特質將在下週化為實質助力，從事文案、教育、藝術與創意的工作者，特別容易因作品或表現突出，獲得肯定或升遷機會。
運勢轉強也預示著雙魚座在下週的強勁偏財運，有機會獲得曾幫助的人額外回饋、贈禮。感情同樣受幸運能量加持，單身者有望在文藝等場合遇見靈魂契合的對象；有伴侶者則可能收到對方的驚喜禮物，或迎來浪漫行程，幸福感直線上升。
東森新聞關心您
民俗說法，僅供參考
