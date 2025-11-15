再爆問題蛋外流…龍忠蛋行：養雞場說檢驗沒問題

彰化文雅畜牧場雞蛋被檢出芬普尼超標，昨爆出又有四萬顆流入市面，同樣檢出芬普尼超標。進貨的龍忠蛋行林姓老闆強調，養雞場來電，說檢驗沒問題、長官放行，才去載蛋販售，絕對沒有偷賣，但一下子管制、一下子開放，希望政府查清楚，給大家安全的交代。

不過蛋農質疑，移動管制又不是站衛兵，怎麼可能滴水不漏掌握所有流向，憂心市面上恐怕還有更多黑數。

台中市食安處表示，七日接獲通報文雅畜牧場洗選蛋驗出芬普尼後，台中市有四家業者向文雅進貨，已要求全面下架，十日前往四業者稽查抽檢，僅有龍忠蛋行九日再向文雅進新的籃蛋，該批二百籃、共四萬顆，下架回收卅八籃，其餘一六二籃，約三萬二千多顆蛋全賣光，其餘三業者都未再進貨。

林姓老闆說，五日接獲通知文雅畜牧場要移動管制，且雞蛋要回收，但客人都用光了，回收也很難，接下來該場都不能載蛋，直到八日下午，養雞場來電說「檢驗沒有問題」，他們那邊局處的長官說可以放行，因此九日一大早就趕快去載蛋。

林姓老闆說，十日開始販售，後來又說這批也不能賣，要回收下架，於是就沒再賣文雅的蛋。他強調，沒有偷偷賣，只是食安單位一會移動管制，一會又開放運蛋，希望中央盡速釐清，究竟是哪個機關說可以放行？

由於文雅畜牧場在彰化蛋雞業界聲譽良好，該場雞蛋、蛋雞羽毛反覆被檢出禁藥，讓地方很訝異。雞農表示，若畜牧場被移動管制，通常會停止供應飼料，只提供清水，蛋雞營養不足就會強制換羽，最初五天還會產蛋，第六天就沒力氣生蛋，這段時間若處於禁止移動，也應逐日盤點封存；農政防疫單位應該徹查為何普芬尼蛋流入市面，避免影響多數守法的雞農。

在地雞農說，只要雞蛋被管制封存，農政防疫人員貼封條後都不能移動，雞農要私藏雞蛋不容易，可能是管制封存有疏失，禁令有空窗期或雞蛋沒清點確實。

不過也有蛋農私下指出，移動管制又不是站衛兵，怎麼可能滴水不漏。況且官方掌握的數字，與問題蛋雞場的實際生產數字未必吻合，使用數字有落差，當然可以私下繼續買。部分蛋商為求供貨穩定，長期經營的客戶不跑掉，就算是問題蛋也硬出。

