再爆富商偷吃！李怡貞曝「最大關鍵」勸正宮退讓別離婚 驚人結局曝

記者蔡維歆／台北報導

律師李怡貞去年在節目爆料樂天女孩當富商小三，還被正宮發現在住家中曬內褲疑似宣示主權，李怡貞雖然沒有點名是哪位樂天女孩，但透露的多項特徵引發網友辦案。最近她再上節目爆料有名富商吃窩邊草，和女特助搞婚外情，正宮跑來找她希望可以提告、離婚，但因一理由，李怡貞反而勸她別離婚。

李怡貞再上節目談富商偷吃。（圖／翻攝自《震震有詞》Youtube）

李怡貞回憶先前遇過一個案例，富商為了開拓自己事業本來打算要對外借錢，正宮反對，特助知道後就開始幫富商借錢，兩人發展出不倫戀。正宮發現富商外遇後，跑到公司告訴特助說富商其實欠娘家很多錢，沒想到特助更心疼富商，甚至成為公司的地下老闆娘。正宮忍不下去請律師提離婚，李怡貞看財報後發現富商公司真的有在賺錢，反勸正宮：「妳這樣搞下去，妳到時候可能真的會讓地下老闆娘變成正宮老闆娘」。後來李怡貞出招讓正宮決定只告特助侵害配偶權，不但將提告狀寄到南部讓特助父母知道還開價索賠上千萬，富商因為正宮沒告自己，開始漸漸切割小三特助，特助最後主動離職，李怡貞也提議正宮和特助和解，讓正宮不至於人財兩失。

廣告 廣告

而李怡貞去年曾在節目爆料某啦啦隊女孩當小三，被富商的正宮發現，還帶著寵物侵門踏戶、在家裡晾內褲等等細節，當時李怡貞也談及正宮現況：「正宮當時在經歷事件的煎熬與苦痛，訴訟壓力可能一度無法承受，正宮一直都好好的，只是有點意外這個啦啦隊小三的後座力還蠻大的。」最後也透露此案結果，「正宮跟富商和解，小三那邊沒有和解」，也提到「若和解就不會有任何判決書，撤掉案子也是」。

更多三立新聞網報導

納豆愛女長相曝光！依依曬「驚人4D超音波照」崩潰：怎麼好像爸爸？

清純人設翻車！15歲女星吸菸照流出 公司證實道歉認了：她還喝酒

S媽私下曾找她求助！命理師廖美然曝大S「靈魂現況」：她很自在

林宅血案9歲遭砍6刀！倖存者林奐均勇奪金曲獎 陶子淚崩主持畫面曝

