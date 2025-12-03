再爆小姨高翬解散耘力涉滅證...黃帝穎指黃國昌氣急敗壞「犯兩大法律錯誤」：蓋牌式提告明顯異常心虛

《鏡週刊》昨日報導，黃國昌小姨高翬怕遭台北市政府稽查轉移安親班陣地，上月20日還悄悄將投資凱思國際的耘力國際解散，而帳冊可能因公司解散被銷毀，引發金流滅證疑慮。對此，律師黃帝穎指出，耘力國際今年11月20日解散，但顯示還有相同地址公司，竟是高坦的瑋石建設。他指出，在狗仔公司李麗娟人頭現身、耘力解散涉滅證被爆出後，黃國昌回嗆要檢調辦週刊，回應犯了「二大法律錯誤」。

黃帝穎提到，《鏡週刊》爆料，高翬的耘力國際之前曾投資凱思國際，而凱思人頭李麗娟的真實身分是安親班老師，但案件爆發後耘力國際無預警解散，週刊直指＜11月急解散耘力國際 黃國昌小姨子恐涉滅證＞。

黃帝穎說，根據經濟部網路公開查詢的公司登記資料顯示，耘力國際今年11月20日解散，但顯示還有相同地址公司，竟是高坦的瑋石建設。他指出，黃國昌始終迴避養狗仔的錢從哪來，可見背後金權關係複雜。



黃帝穎指出，《鏡週刊》爆黃國昌狗仔公司李麗娟人頭現身及耘力解散涉滅證，黃國昌回嗆要檢調辦週刊，也聲稱已經提告週刊，一切到法院講，顯得其氣急敗壞異常心虛。



黃帝穎也表示，黃國昌回應週刊犯了二大法律錯誤：



1.大法官解釋打臉黃國昌混淆視聽。



週刊是新聞媒體，新聞採訪者跟拍新聞事件關係人，受到新聞自由保障，大法官釋字第689號解釋白紙黑字，新聞自由保障主體是新聞採訪者。



黃國昌喊話檢調辦週刊，反而凸顯黃國昌的狗仔不受新聞自由保障，週刊是新聞媒體，才是大法官解釋新聞自由保障的主體，黃國昌擺明混淆視聽，大法官解釋打臉黃國昌的法盲瞎扯！



2.黃國昌蓋牌式提告明顯異常，且提告範圍肯定不包括本期週刊，黃國昌違反法院不告不理的法律常識。



黃國昌稱已提起告訴，即不再浪費時間隨之起舞，一切到法院講清楚，對哪些報導不實提告，始終講不清楚，但一般公眾人物提告不實訊息，都會講清楚哪裡不實，才能澄清事實及平衡輿論，黃國昌蓋牌式提告明顯異常，明顯心虛。



更荒謬的是，黃國昌曾是民事訴訟法學者，明知法院「不告不理」，本期週刊爆黃國昌狗仔公司人頭現身，不會是黃國昌過去提告審理的範圍，黃國昌惡意誤導，更顯心虛。

(圖片來源：三立新聞網)

