再爆茶葉公司涉入國安採購爭議！王鴻薇揭「鴻璋茶業」前負責人多次假造資格前科

【警政時報 包克明／臺北報導】國防採購又掀爭議！國民黨立委王鴻薇、羅智強今(15)日召開記者會，揭發國防部海軍司令部於民國111年辦理的伺服器採購及維護標案（標案編號：PU12007P074），該案涉及資安與國安敏感業務，得標廠商竟是一家位於高雄、資本額僅新台幣10萬元的「鴻璋茶業」茶葉公司，引發外界對國防採購審查機制的高度質疑。

(圖／王鴻薇國會辦公室)

外交及國防委員會亦特別安排國防部長顧立雄赴會，就「火藥原物料採購案廠商資格標準訂定」提出專案報告並接受質詢。國民黨立委陳永康、馬文君、謝龍介、吳宗憲、賴士葆、徐巧芯等人，也針對鴻璋茶業未被列入黑名單卻能持續得標政府標案一事，提出嚴正質詢，要求國防部給社會一個清楚交代。

廣告 廣告

(圖／王鴻薇國會辦公室)

針對外界質疑，國防部長顧立雄回應表示，相關採購屬於國內無法生產的火藥原物料，只要廠商具備代理資格，能取得原廠許可及來源證明，即可依法履約，重點在於代理進口，而非自製產能。顧立雄也強調，國防部會嚴格查驗輸出許可與原廠來源證明。不過，王鴻薇痛批，難道維護國防系統的方式是「到國防部泡茶」？

(圖／王鴻薇國會辦公室)

根據王鴻薇揭露，鴻璋茶業前負責人黃鴻鈞，至少涉及三起偽造廠商資格投標案件，並有遭判刑的司法紀錄。然而，這樣的廠商不僅未被列入政府採購黑名單，近十年來平均每年仍能得標約千萬元標案，累計至少涉及九件國防部相關採購案，情況令人震驚。

(圖／王鴻薇國會辦公室)

王鴻薇指出，最荒謬的是，黃鴻鈞過去在立法院標案中，因偽造廠商資格遭當時立法院長韓國瑜當場抓包並拒絕給付，鴻璋茶業與黃鴻鈞甚至反提告韓國瑜，最終敗訴定讞。除立法院外，其偽造投標資格的案件還涉及國立台南藝術大學、法務部等機關，並曾遭法務部依詐欺罪提告判刑確定，台南藝大相關訴訟亦以敗訴收場。她質疑，這樣的廠商與負責人，為何仍能持續參與並得標政府標案，政府採購制度顯然存在重大漏洞。

(圖／王鴻薇國會辦公室)

王鴻薇表示，查閱黃鴻鈞同址負責的其他公司國防標案紀錄，發現其於107年度仍曾得標國防部海軍司令部左營後勤支援指揮部的「聯合對抗戰術模擬系統電腦兵棋系統維護」案（標案編號：PZ08302P059）。她痛批，連兵推系統這類攸關國防決策的核心系統，都曾交由偽造資格的廠商維護，「國防安全難道是在開玩笑嗎？」

王鴻薇直言，從「室內裝修公司買炸藥」、「鞋商賣子彈」，到「茶葉公司維護國防兵推系統」，國防採購接連出現荒謬案例，已嚴重動搖社會對國防部專業與國安把關能力的信任。

羅智強則補充指出，黃鴻鈞除鴻璋茶業外，還於同址設立鈞威科技有限公司、鈞立科技有限公司，長年得標中南部縣市及中央部會、甚至國防資安相關標案。根據經濟部資料，鴻璋茶業直到111年底才變更營業項目，新增電腦與資安相關業務，隔年即得標國防部標案，質疑相關審查是否流於形式。他強調，國防部應全面檢討、徹查類似案件，並暫停爭議標案，否則這些人本身就是最大的國安風險。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光