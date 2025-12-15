再爆茶葉公司竟得標國安採購 王鴻薇、羅智強揭前負責人曾被韓國瑜抓包 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

國防採購再爆爭議，國民黨立委王鴻薇、羅智強今（15）日召開記者會，揭露國防部海軍司令部一項涉及資安與國安的伺服器及維護標案，竟由資本額僅10萬元的高雄茶葉公司「鴻璋茶業」得標；2立委指出，該公司前負責人黃鴻鈞過去多次涉及偽造廠商資格投標，甚至曾遭立法院長韓國瑜抓包拒付仍提告敗訴，卻未被列入黑名單，仍能持續得標國防相關標案。

王鴻薇揭露，111年國防部海軍司令部伺服器標案及維護標案（標案編號PU12007P074），標案內容具敏感性涉及資安與國安業務範疇的國安採購案，竟然是由一間位於高雄的資本額僅10萬的鴻璋茶業的茶葉公司得標，諷刺「維護方法難道是要到國防部泡茶嗎？」

廣告 廣告

王鴻薇進一步指出，黃鴻鈞至少涉及3起偽造廠商資格投標，也有被告判刑紀錄，但這樣的廠商非但沒有進入黑名單，今年又得標國防部標案。她說，統計下來近10年平均每年得標1000萬的標案金額，且至少涉及9件國防部相關標案，簡直讓人不可思議。

王鴻薇痛批， 最扯是在立法院，該公司就是因為韓國瑜院長上任後，被抓包偽造資格，拒絕給付後，「鴻璋茶業」及黃鴻鈞，居然還提告韓國瑜，最後敗訴收場。

「黃鴻鈞更有多次偽造廠商資格投標紀錄。」王鴻薇提到，除立法院案件外，偽造廠商資格的對象還包括，國立台南藝術大學、法務部等機關，更是被法務部提告詐欺，最後判刑確定、南藝大，也是判決敗訴。她質疑，為何這樣的廠商與負責人，不但沒有黑名單，還可以持續得標政府標案，政府採購顯然有極大的問題。

王鴻薇更表示，查閱同址黃鴻鈞負責人的公司，國防相關標案紀錄，還有得標107年度，由國防部海軍司令部的海軍左營後勤支援指揮部公開招標，「聯合對抗戰術模擬系統電腦兵棋系統維護乙項」案（標案編號：PZ08302P059）。她砲轟，這種偽造資格的劣質廠商，過去連兵推系統都可以得標維護，是把國防當開玩笑嗎？

王鴻薇諷刺，這幾天國人看得很清楚，政府的國防採購，「跟室內裝修公司買炸藥、跟鞋商可以買子彈，讓茶葉公司維護國防兵推系統」，這些荒謬的案例，如何能讓人信任國防部的專業、放心國家安全？

另外，羅智強也直言，黃鴻鈞在同址另設鈞威科技有限公司、鈞立科技有限公司，長年得標中南部縣市及中央部會、國防資安標案；且根據經濟部資料，該茶葉公司，於111年底才更換公司所營事業資料，增加相關電腦及資安業務，隔年即得標國防部標案。

羅智強痛批，這幾天這樣的例子層出不窮，難道國防部還不思檢討，全面徹查並暫停相關標案嗎？這些案子背後的人，不就是最大的國安疑慮嗎？

照片來源：國民黨團提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

藍粉專揭民進黨助理創小帳誣指何元楷霸凌 沈發惠辦公室這麼說

朝野助理集結抗議要求陳玉珍撤案 張啓楷到場站C位被嗆愛收割

【文章轉載請註明出處】