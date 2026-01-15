再爆菸酒批發商也改賣子彈 馬文君：國防部不要再自欺欺人
國防部近期爆出裝修公司賣炸藥、茶葉行拿下國防伺服器標案等爭議。國民黨立委馬文君今（15）日再揭露，軍備局兵工廠有子彈的產能量能、價格也便宜，卻要外包採購，結果剛好就由沒軍工背景、半年前才變更營業項目的台灣禾亞公司得標，一切的不合理又變得合理。並呼籲，「請國防部不要再自欺欺人，徹底調查、提出說法」。
馬文君今日發文指出，關於子彈採購案，軍備局已在去年底決標，對外採購5.56公厘步槍鋼心彈、5.56公厘步槍空包彈、7.62公厘機槍空包彈、9公厘手槍彈等彈藥。
馬文君續指，其中9公厘手槍彈共採購350萬發、採購金額4550萬元，由「台灣禾亞國際有限公司得標」，該公司在109年成立、位於台中，先前主要從事菸酒、食品及五金零售批發，且根據經濟部商工登記網、台灣公司網等網站查詢，禾亞至今未投標過任何政府標案，但卻在去年6月，變更營業項目，增加槍砲彈藥輸出入、槍枝保養業，也很湊巧不到半年時間，就投標軍備局這件子彈採購案，拿下9公厘手槍彈、4550萬元的標案。
馬文君說，根據公司登記在台中市北屯區的地址，是一戶有庭院的透天宅，又是一間深藏不露的大軍火商。她質疑，軍備局兵工廠有子彈的產能量能、價格也便宜，卻要外包採購，結果剛好就由沒軍工背景、半年前才變更營業項目的台灣禾亞公司得標，一切的不合理又變得合理。
馬文君表示，這彷彿是去年「RDX海掃更」炸藥案翻版，台南福麥裝修公司沒軍事背景、沒處理經驗，就拿下具高度機敏的炸藥原料案；同時另一個共通點，RDX原料與子彈，都是國軍原本能生產、產線產量充足的軍品，但卻在近期突然不做，改外包採購，恰巧就有幾間公司知道門路，在短時間變更營業項目，投標、得標。
馬文君說，如此狀況一而再，再而三發生，也不知道是超思第二，還是第三，不知道有多少藏鏡人躲在這些公司背後，透過關係專吃這些標案，大賺國防預算，請國防部不要再自欺欺人，徹底調查、提出說法。
