再爆財務危機！王菲前夫李亞鵬負債110億 醫院欠租遭強制驅趕卡關

記者蔡維歆／綜合報導

華語天后王菲的前夫李亞鵬去年10月14日發文證實離婚小19歲妻子海哈金喜，震驚各界。外界紛紛揣測兩人分手原因與李亞鵬多年債務糾紛有關。外傳他名下企業負債高達28.6億元人民幣（約110億台幣），如今李亞鵬再度捲入財務爭議。他擔任法定代表人的「北京嫣然天使兒童醫院」，因長期欠租引發糾紛，相關案件已完成二審判決並正式進入強制執行階段，然而醫院至今仍未搬離現址，引發外界質疑「判決確定卻遲遲不執行」的矛盾狀況。

王菲曾在央視演出。（圖／翻攝自微博）

李亞鵬名下的嫣然天使兒童醫院自2022年起積欠房租，相關案件經二審判決，已裁定須清償欠款並遷離現址，法院並於去年11月啟動強制執行程序。不過截至目前，嫣然天使兒童醫院仍持續在原址運作，未完成實際搬遷，形成「司法程序已走到終點，但現實執行仍卡關」的狀態。

面對輿論質疑，院方近日發出聲明說明，目前院內仍有多起唇顎裂救助手術正在進行，醫療服務並未中斷。院方指出，遷址牽涉大量醫療設備轉移、病患銜接、醫護人力調度等複雜程序，並非短時間內即可完成，若貿然搬遷，恐影響既有病患的治療權益。聲明中也強調，院方尊重法院判決，並非拒絕執行，而是希望在確保醫療不中斷、病患不受影響的前提下，爭取合理的過渡時間，讓後續醫療服務能順利銜接。對於何時能完成搬遷，院方則未給出明確時間表。

