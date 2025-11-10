再爆黑料！北捷遭踹嬤「傘毆女童」遭通緝 北檢提起公訴

再爆黑料！今年9月底因為逼fumi阿姨讓座給她，還拿袋子打人，結果遭踹飛的曾姓阿嬤，因為去年拿傘逼一對父女讓座，還毆傷女童的前案，今（10日）遭北檢提起公訴。

身為通緝犯的曾姓阿嬤被起訴。（圖／警方提供）

警方調查，去年2月4日下午1時30分，在中和新蘆線的列車上，當時車行經民權西路站，曾姓阿嬤因不滿一對李姓父女，坐在博愛座上不讓位，竟拿雨傘猛敲李姓女童的腳，釀成孩子右小腿鈍傷，李婦憤而提告，但曾姓阿嬤一直沒到案說明，因此被通緝，加上她也還有逼別人讓座的紀錄，網友在她遭踹飛一事後，也大爆料她就是「慣犯」。

北檢今天依涉犯「故意對兒童傷害等罪」將她提起公訴，她先前才因竊盜罪遭判55天拘役被通緝，剩15天的刑期易科罰金1萬5，加上此件已經累積2案遭通緝的紀錄，9月間被「Fumi阿姨」踹飛一案，警方已依涉犯《社會秩序維護法》第87條「互相鬥毆者」，轉交大同分局進行裁處，曾姓阿嬤的刑事紀錄看來是罄竹難書。

