再爆「地面師」吸金4億！詐團勾女地政士抵押房產 女會計4600萬全沒了

詐騙集團假冒股票專家謝士英、麥格理資產管理公司，半年內狠撈逾4億，受害者多達85人，幾乎全是60至70歲退休族。詐團後期更將受害者轉介至特定貸款仲介公司，以抵押房產方式借款，貸款公司一邊收取高額費用，一邊要求被害人「閱讀反詐資訊」，切割與詐團的關係，其中一名退休女會計師半年內慘賠4600萬、另一名曾姓退休老師也遭騙1600萬。士林地檢署事後聲押貸款公司負責人王男（24歲）、網路廣告商薛男（22歲）及陳姓女地政士（61歲），但法院最終全以10至15萬元交保。

檢警調查，詐團先在臉書投放假冒謝士英老師的投資廣告，以「贈書」、「穩賺投資」為誘餌，把民眾導入由詐團架設的假LINE投顧群組。群組中一票自導自演的「助理」與「成功投資者」輪番上陣，吹捧獲利驚人，再要求被害人下載詐團仿冒的「麥格理證券APP」，以面交或匯款方式入金。

不少受害者投資後想提領，卻被以「需補交保證金」、「需加碼才能贖回本利」等理由拖延，專案小組比對被害人資料庫後發現，許多人在被騙到資產掏空後，又被詐團「轉介」到王男經營的貸款仲介公司，從而展開第二波剝皮。

警方調查，王男找來61歲陳姓女地政士、38歲黃姓金主，替受害人辦理房屋設定抵押，利率超過20%，還預收3期利息；另向被害人收取超過百萬元代辦費，全數進入王男口袋。

諷刺的是，為了「切割詐團」，王男等人在辦理抵押設定時，還要求被害人閱讀警方製作的反詐資訊，強調自己是「合法立案的貸款公司」，辦理流程也都「完全合規」。

專案小組自今年1月起陸續在新北、桃園、新竹、雲林與屏東拘提車手，追查金流半年後鎖定詐團在台核心，包括王姓主嫌、金主黃男、廣告系統商薛男與陳女等，共計20人到案。現場查扣假麥格理APP介面資料、貸款廣告單、防詐教戰守則、被害人抵押文件與犯案手機等證物。

檢方依組織犯罪、詐欺、洗錢等罪嫌聲押王、薛與陳，不過法院認為犯罪事證尚待進一步釐清，最終裁定三人以10萬至15萬元交保



