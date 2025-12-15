再爆「茶葉公司」得標國防部資安標案 王鴻薇起底黑歷史：被韓國瑜抓包偽造資格

繼日前爆出台南室內裝修業者「福麥」承攬國防火藥採購、鞋商「大石國際股份公司」拿下2億軍火槍炮標案，藍委王鴻薇今（15）日再度踢爆，標案內容具敏感性涉及資安與國安業務範疇的國安採購案，「竟然是由一間位於高雄的資本額僅十萬的鴻璋茶業的茶葉公司得標」，該公司前負責人黃鴻鈞涉及3起偽造廠商資格投標，包括投標立法院，被立法院長韓國瑜抓包過。

王鴻薇在記者會上揭露，鴻璋茶業公司前負責人黃鴻鈞，至少涉及三起偽造廠商資格投標，也有被告判刑紀錄，但這樣的廠商非但沒有進入黑名單，今年又得標國防部標案，統計下來近10年平均每年得標1000萬的標案金額，且至少涉及9件國防部相關標案，簡直讓人不可思議。她質疑，茶葉公司得標國安採購案，「維護方法是要到國防部泡茶嗎？」。

王鴻薇痛批，黃鴻鈞有多次偽造廠商資格投標紀錄，更扯的是也曾在立院發生偽造資格爭議，因韓國瑜擔任立法院長後抓包其偽造資格並拒絕給付，鴻璋茶業與黃鴻鈞反而提告韓國瑜，最後以敗訴收場。​除了立法院案件，偽造廠商資格的對象還包括國立台南藝術大學、法務部等機關，更被法務部提告詐欺，最後判刑確定，南藝大也是判決敗訴。為何這樣的廠商與負責人，不但沒有黑名單，還可以持續得標政府標案，政府採購顯然有極大的問題。

王鴻薇指出，查閱同址黃鴻鈞負責人的公司，國防相關標案紀錄，還有得標2018年度、由國防部海軍司令部的海軍左營後勤支援指揮部公開招標，「聯合對抗戰術模擬系統電腦兵棋系統維護乙項」案（標案編號PZ08302P059），這種偽造資格的劣質廠商，過去連兵推系統都可以得標維護，是把國防當開玩笑嗎？

王鴻薇說，這幾天國人看得很清楚，國防採購跟室內裝修公司買炸藥、跟鞋商可以買子彈，讓茶葉公司維護國防兵推系統，這些荒謬的案例，如何能讓人信任國防部的專業，放心國家安全？

