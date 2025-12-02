再狀告UN！陸外交部「3問日本」 斥林佳龍爭端1年說嗆「台無外長」

中日「台灣有事」戰火燒進聯合國！大陸常駐聯合國代表傅聰再次致函聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres），針對日本常駐聯合國代表山崎和之致函內容予以嚴正批駁。大陸外交部接力發聲，要日方說清楚包括「一貫立場」在內三問題，並對我外交部長林佳龍中日外交爭端拖一年說法予以駁斥。

大陸外交部發言人林劍回應二度狀告聯合國一事。（圖／央視）

據《央視新聞》報導，大陸外交部2日下午舉行例行記者會，對於傅聰當地時間12月1日再次致函古特瑞斯，針對山崎和之11月24日致函中有關「無理狡辯言論」予以嚴正批駁，並闡明大陸政府立場一事。外交部發言人林劍表示，高市早苗涉台錯誤言論嚴重違反《聯合國憲章》宗旨和原則，中方向聯合國秘書長致函闡明嚴正立場，完全正當必要。

林劍指出，日方信函充斥錯誤觀點和虛偽謊言，信函提到日方在台灣問題上所謂「一貫立場」，但對於這個「一貫立場」到底是什麼，日方始終言辭閃躲，語焉不詳，到現在仍未給中方正面答覆。

林劍質問，日本政府能否向國際社會完整準確地回答，在中日四個政治文件中關於台灣問題的「一貫立場」到底是什麼。他強調，日方強調堅持所謂「專守防衛」和「被動防禦」，並說高市首相先前的言論是基於這一立場。然而，「台灣是中國領土，如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容外部干涉」。

大陸常駐聯合國代表傅聰二度致函聯合國秘書長古特雷斯。（資料照／美聯社）

林劍批評，高市早苗卻把日本的「存亡危機事態」與所謂「台灣有事」相關聯，暗示對大陸動武。他反問，這不就是日方所謂「專守防衛」與「被動防禦」政策的應有之義嗎？林劍引用《聯合國憲章》第一章第二條第四款規定「各會員國在其國際關係上不得使用威脅或武力」，指出身為二戰戰敗國的現任領導人，高市居然以所謂「存亡危機事態」對戰勝國威脅使用武力。

林劍質疑，僅此一條，日方還敢大言不慚聲稱「尊重並遵守包括《聯合國憲章》在內的國際法」嗎？他表示，日方還影射指責他國防衛力量建設和實施「脅迫」，這完全是倒打一耙。事實上，自日本戰敗以來，右翼勢力不斷推動侵略歷史翻案。

林劍列舉，近些年日本的防衛費十三連增，自我鬆綁集體自衛權，多次放寬武器出口限制，發展所謂「對敵基地攻擊能力」，圖謀修改「無核三原則」等，一步步掏空《開羅宣言》和《波茨坦公告》對日明確規定的條款，違背自身承諾在日本憲法中所作宣言。他強調，所謂「擴張軍力」、「脅迫他國」、不顧週邊鄰國反對試圖單方面改變現狀的恰恰是日方自己。

林劍表示，有鑑於此，大陸常駐聯合國代表團已再次致函聯合國秘書長，重申中方的嚴正立場。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，「中方堅決反對日方倒行逆施挑戰戰後國際秩序，為軍國主義招魂，再次敦促日方切實反思糾錯，履行戰敗國義務，以實際行動兌現對中國國際社會的承諾，不要一再背信棄義」。

我外交部長林佳龍稱中日爭端恐持續一年。（資料照／美聯社）

記者會上，還有外媒記者提問，我外交部長林佳龍接受外媒專訪，稱中日爭端可能持續一年之久，大陸外交部對此有何評論。林劍回應表示，「台灣是中國的一部分，沒有什麼『外交部長』。他指出，當前中日關係面臨的局面，完全是由日本首相高市早苗錯誤的涉台言論引起的，日方應恪守對華的政治承諾，收回錯誤言論，以實際行動反思糾錯。

林劍強調，任何外部勢力膽敢介入台海事務，中方必將迎頭痛擊。他批評，民進黨當局包藏禍心，令人不齒，妄圖「倚外謀獨」注定死路一條。

