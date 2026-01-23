再獲國家級肯定 崇仁醫專美容保健科受邀擔任2026台灣燈會嘉義禮賓大使

▲崇仁醫護管理專科學校美容保健科學生身著統一禮賓服裝合影，展現整齊儀態與專業形象，為擔任2026台灣燈會嘉義禮賓大使做好萬全準備。

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】再獲國家級肯定，崇仁醫護管理專科學校美容保健科繼圓滿完成114年全國運動會禮賓服務後，正式受邀擔任「2026台灣燈會在嘉義」禮賓大使，展現技職體系在大型國家活動中的專業實力。校方表示，能連續獲邀參與全國性重要活動，不僅是對學生表現的高度肯定，也凸顯長期深耕禮儀教育與實務訓練的成果。

▲美容保健科禮賓培訓成果展現，學生以標準手勢與自信笑容合影，象徵以熱情與專業迎接國家級大型活動貴賓。

為提升國際級接待水準，美容保健科平時即於課程中嚴格要求學生的儀態、禮節與紀律，並於活動前規劃系統化禮賓培訓，邀請具國家慶典與大型會展經驗的資深中英文司儀李宗霖擔任專業指導。透過專業師資與校內長期訓練相互銜接，學生在站姿、行進、應對進退及臨場應變等細節上全面提升，得以無縫接軌實務現場，在大型活動中穩健展現專業形象。

▲崇仁醫專美容保健科學生於校園中合影，透過團隊合作與日常訓練，培養良好禮儀素養與穩定服務態度，奠定禮賓專業基礎。

首次參與國家級活動的學生林芯筠分享，校內嚴謹的訓練讓她在現場更加沉穩自信。指導老師陳嘉琪則指出，唯有平時反覆要求與陪伴訓練，才能讓學生在關鍵時刻自然展現專業。美容保健科主任蔡伊媜表示，參與台灣燈會不僅提升學生實務能力與自信，也讓社會看見技職教育的價值；未來將持續提供更多高強度實務舞台，培育兼具專業技能與服務素養的美容專業人才，為嘉義城市形象增添亮眼風采。（照片崇仁醫護管理專科學校提供）

▲美容保健科進行禮賓與活動實務相關課程訓練，學生專注投入專業學習，透過理論與實務並進，強化大型活動接待與臨場應變能力。