再獲國際認證！長庚醫院蟬聯 AAHRPP 認可 打造全台唯一多院區整合研究體系

長庚醫院22日指出，人體研究倫理評鑑體系重視研究過程中，對受試者權益與安全的全程保障，長庚於去年12月再度獲得AAHRPP認可，顯示長庚醫療體系持續精進並與國際標準接軌。

長庚醫院指出，長庚醫療體系人體試驗倫理委員會於民國75年成立，肩負人體研究倫理審查與受試者權益保障任務，隨著臨床研究型態日益多元、跨國合作與新興科技快速發展，亦持續調整治理架構與審查實務，逐步由早期的倫理審查委員會，發展為涵蓋人體研究的「受試者保護計畫(HRPP)」，持續透過制度化管理與跨院區整合，確保各院區在審查標準與執行原則上維持高度一致性與可追溯性。

長庚醫院表示，長庚醫療體系依循AAHRPP評鑑標準，強化人體試驗倫理委員會(IRB)審查獨立性、權責分工與教育訓練，建立跨院區共通政策與標準流程，讓受試者保護不僅止於立案前之審查把關，更延伸至研究執行、變更管理、持續審查與結案追蹤，是國內唯一於多院區、大規模體系中穩定運作且可追溯之整合型治理體系。

長庚醫院強調，AAHRPP不僅是一項國際認證，也是一套持續自我檢視與精進人體研究倫理的治理方法。未來將持續以AAHRPP標準為依循，深化受試者保護制度之內涵，確保每一次條文遵循與制度修正皆能符合人體研究之實務作業需求，讓每一項研究創新，都建立在尊重生命、保障受試者權益的核心價值之上。