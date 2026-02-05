再現長照悲劇！七旬夫將罕病妻推下14樓不治 一審「這原因」輕判2年半

林男照顧妻子身心俱疲，將她從14樓推落。長照示意圖，取自Unsplash



建築師退休的新北市林姓七旬翁原與妻子生活甜蜜，但妻子卻罹患水腦症，身體每況愈下最終臥病在床，獨由林男一人照顧，林男不堪身心俱疲，在2024年12月間用輪椅把妻子帶到住處窗邊，將她從14樓推落不治，旋即到派出所自首。新北地院國民法庭考量他自首等情狀，另引用《刑法》第59條「情堪憫恕」減刑後，今天輕判2年6月。全案可上訴。

調查指出，林男和妻子育有3名子女，均已成家，林男退休後與妻子遊山玩水，沒想到案發前3年，妻子突然罹患水腦症，身體逐漸孱弱無法自理生活，智力也嚴重退化。由於妻子拒絕居服員等外人協助，林男幾乎只能獨自照顧。

林男照顧幾年後身心壓力巨大，在2024年12月9日上午7點56分，用輪子把妻子帶往客廳窗邊，讓妻子手扶窗台站立，卻徒手向上搬起妻子臀部，將妻子窗戶推下摔落人行道，妻子受到多處開放性傷口不治。他旋即下樓，在8點1分走到轄區派出所自首殺人。檢方將他依殺人罪起訴，全案由國民法庭審理。

新北地院國民法庭審理後，認為他在有追訴權限公務員發覺前，就主動赴派出所供述一切，符合自首減刑條款。

國民法庭發現，他長年獨力悉心照護妻子，但妻子的病情毫無好轉並持續惡化，幾已喪失行動、自理、語言及與旁人互動之能力，他在長期負面情緒累積的情況下，才將妻子推下窗臺致死。而他在偵審期間都坦承犯行，國民法庭徵詢被害家屬意見，家屬表示失去至親已經很難過，沒有要對林男提出求償。

國民法庭認為，林男的行為和一般殺人案件出於逞兇鬥狠、謀財害命或無差別隨機殺人的動機、手段顯然有別，他涉犯的殺人罪，最低刑度為10年以上徒刑，而他符合自首，最低刑度減為5年以上有期徒刑。國民法庭審酌，依本案犯罪的動機、手段、行為背景及造成社會整體侵害程度等情，可以認定他的犯行確實有「情輕法重」的可能，足以引起社會上一般人之同情，因此引用《刑法》第59條予以減刑。

國民法庭指出，審酌林男的罪責、刑罰感應力、降低社會風險與多元刑罰目的，並聽取林男、辯護人、被害人家屬及檢察官針對量刑的意見後，衡量本案屬於「長照悲劇」，判他最低刑度，可以對應他的罪行並兼顧更生改善、復歸與維護社會安全，也符合罪責，因而決定判處2年6月。全案得上訴。

本案合議庭組成為，審判長兼受命法官蘇揚旭、陪席法官施建榮及林琮欽。

