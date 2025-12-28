「再現風華」跨年舞會 中山堂喜迎90歲

記者黃朝琴／臺北報導

臺北市中山堂「再現風華」跨年舞會31日登場，邀請文化界人士與民眾參加，可觀賞中山堂紀念影片，欣賞國際級現代舞表演，在音樂結合光雕氛圍中，參與美式風格交流舞會，透過藝術與科技融合，打造儀式感十足的跨年盛會，邀觀眾從晚上9時30分至隔日凌晨30分，一起跳舞跨年迎新。

臺北市中山堂1936 年落成，2019年升格為國定古蹟，與總統府、臺灣總督府博物館並列，2026年邁入90週年，從國際外交、婚宴場地、電影欣賞，到如今的音樂、舞蹈、戲劇等藝文演出，中山堂一直靜靜的佇立在熱鬧的城中街區，即將與大家走過90年的歲月。

廣告 廣告

中山堂主任江孟芳表示，明年規劃一連串慶祝活動，包括出版、展覽、音樂節、舞蹈節，還有以中山堂歷史為主軸的戲劇演出，不僅回顧過往，也瞻望未來。邁入90週年前夕，推出第一個慶祝活動，擇定光復廳辦理「再現風華」跨年舞會，這是中山堂第一次舉辦跨年舞會，邀大家跳舞迎接90週年生日到來。

音樂融合光雕 視覺饗宴

跨年倒數前，中山堂準備明星咖啡廳蛋糕，與民眾一起唱生日快樂歌、倒數慶生。活動最後壓軸，由跨足古典音樂與即興演奏的鋼琴家李世揚，與擅長融合電子音樂與光雕的VJ 許莫合作，2人同臺飆演，在跨年倒數過後帶來另一波音樂與視覺饗宴。

中山堂主任江孟芳表示，跨年舞會以「感恩」為主軸，邀請中山堂的顧問、合作的專家學者與單位、展演團體、志工、市民朋友同歡共舞，感謝各界貢獻與付出，一起回顧過往與瞻望未來。 開場將播放〈再現風華—臺北市中山堂的流金歲月〉90週年紀念影片，簡述中山堂現在與未來規劃，也邀請到關注中山堂發展的文化界人士，娓娓道出90年動人的故事。

中山堂「再現風華」跨年舞會，可欣賞ODC 舞團國際級現代舞表演《上與下的簡史》。（中山堂提供）

中山堂「再現風華」跨年舞會，可欣賞ODC 舞團國際級現代舞表演《上與下的簡史》。（中山堂提供）