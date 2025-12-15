「再現」不僅是懷舊「新生」更是永續發展新契機「萬華時光—再現與新生」 導入藝術翻轉萬華印象

（觀傳媒台北新聞）【地方中心/台北報導】臺北市政府文化局自去年推動「萬華地區社會設計導入暨樂齡文化活動示範計畫」，以「萬華記憶‧風華再現」為題，嘗試以社會設計及藝術為媒介挖掘萬華在地文化，讓在地常民文化躍上大眾視野。今年度計畫內容則在此基礎上深化，持續推動「萬華地區社會平權樂齡文化活動暨藝術導入示範計畫」，以「萬華時光—再現與新生」為核心深度探索在地文化，「再現」不僅是懷舊，而是為了將過去的歷史與文化內涵重現，深刻體會這些場域在社會中扮演的角色與價值；而「新生」則是透過更普及化的藝術形式與新的合作模式，為在地業者找到永續發展的契機。

當巷弄與歌廳成為舞台，戲劇帶我們讀懂時代脈絡

為了讓大眾不再只是「路過」萬華，而是能深刻共感在地的故事，今年計畫內容嘗試了一種不同的敘事方式，以「戲劇」取代傳統的導覽解說，將蜿蜒的巷弄變成了天然的移動舞台，設計了兩條不同的敘事路線，將厚重的文史資料轉化為有溫度的劇情，讓民眾在看戲、入戲的過程中，自然而然地走進歷史的場景裡，深度探索在地文化。

廣告 廣告

動式戲劇導覽《茶味在人情在》艋舺茶館演出照。圖 / 臺北市政府文化局提供。

茶室主題走動式戲劇導覽《聞香成伴》牽手茶室演出照。圖 / 臺北市政府文化局提供。

主題路線一《茶味在人情在》，為尋找失蹤的阿榮阿公，觀眾化身為焦急的孫子，穿梭於阿公常去的「金孔雀」、「艋舺茶館」、「牽手」茶室，當觀眾看見阿公在茶桌上留下的那盤未完棋局，以及刻在桌角的賒帳痕跡時，便能感同身受地發現，這裡的服務生不只是倒茶人，更是承接無數孤單心事的知心人。主題路線二《聞香成伴》，阿公為了找尋記憶中混合了茶香與「柴頭香」獨特氣息的那一味，引領觀眾走進青草巷聞香，深入剝皮寮的紅磚巷弄。劇本將萬華三百年的開發史巧妙融入步行之中，從百年的草藥產業到橫跨清代與日治時期的建築風貌，讓觀眾在尋找茶味的同時，了解這座城市的演變脈絡，更看見了茶室作為「陪伴」的溫柔本質，無論是棋盤上的博弈，還是那一杯溫熱的茶湯，都是在地人情感的寄託，也是歷史長河中不變的人情味。今年計畫的一大亮點，邀請到春河劇團將其經典音樂喜劇《老闆～來碗陽春麵！》搬進臺北市唯一僅存的金鑽歌廳裡，打造了紅包場沉浸式劇場，開啟了劇團與歌廳合作的契機。劇本將主角麵攤老闆娘設定為一位卸下華服的紅包場歌星，以一碗定價400元的陽春麵為故事開端，重回一段跨越30年的青春歲月。觀眾一邊吃著陽春麵，一邊看著劇中人物在舞台與麵攤間的身份流轉，人生如秀場的感嘆不再只是台詞，而是最真實的情感共鳴。

紅包場主題沉浸式劇場《老闆～來碗陽春麵！》(紅包場特別版)劇照。圖 / 臺北市政府文化局提供。

從室內走向廣場，重現西門町歌廳風華

為推廣萬華在地文化，紅包場演唱會規劃兼顧在地原味，邀請到西門町金鑽歌廳駐唱歌手余音、逸飛帶來暖場演出，並透過知名歌手的集客力，讓大眾重新認識歌廳文化。演唱會在主持人高群、康龍幽默引領下，由曹雨婷、許仙姬、章永華、方駿、陳思瑋、林吟蔚等多位知名歌星輪番獻唱，帶來《巧合》、《台北今夜冷清清》、《春風吻上我的臉》、《往事只能回味》、《昨夜星辰》、《明天會更好》多首膾炙人口的金曲。節目最後由金佩姍壓軸登場，演唱《一代女皇》、《何日君再來》等招牌人氣經典征服全場，透過歌聲帶領民眾重回令人難忘的黃金歲月。

演唱會現場入口處參考紅包場歌廳，以本次演唱卡司照片打造歌星牆供民眾拍照打卡，還規劃懷舊金曲趣味闖關活動，完成關卡任務可獲得「臺北造起來」萬華百年老店「德安青草」限量聯名紀念品，讓民眾進一步認識紅包場文化。活動現場除樂齡族群熱情響應，亦吸引許多原本對紅包場陌生，甚至帶有距離感的民眾停下腳步。當霓虹燈光在夜空閃爍，老歌的旋律在廣場響起，紅包場不再是上一代專屬的回憶，而是能讓老中青三代一同搖擺，一同歡笑的城市記憶。

紅包場演唱會圓滿落幕。圖 / 臺北市政府文化局提供。

讓在地文化成為永續的城市名片

從去年計畫核心「萬華記憶‧風華再現」的初步對話，到今年「萬華時光—再現與新生」的模式建立，透過文化推廣的層次推進，以「再現」喚醒大眾對歷史脈絡的同理，以「新生」為產業導入跨界資源與行銷思維，讓去茶室、紅包場看戲成為一種新式的文化活動，為產業的永續發展找到了不同以往的商業切入點，為傳統場域建立具商業潛力與擴散效應的創新模式，將萬華在地文化的魅力行銷給更廣大的群眾，讓萬華獨特的茶室與紅包場文化，在現代社會中找到位置，成為臺北迷人且永續的城市名片。