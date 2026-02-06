再生波折！國民黨稱3/25至3/31民調決定台中市長提名 江啟臣：違背協議

國民黨台中市長提名整合卡關，黨中央下午表示，確定於3月25至31日完成民調作業，但遭立法院副院長江啟臣質疑違背雙方協議。江啟臣辦公室提供



記者周志豪／台北報導

國民黨台中市長提名整合卡關，黨中央下午表示，經充分溝通與說明後，2位有意參選同志（立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔）皆已簽署協議，確定於3月25至31日完成民調作業。不過江傍晚發出聲明，內容違背雙方協議。

國民黨台中市長提名整合卡關，黨中央下午表示，確定於3月25至31日完成民調作業，但遭立法院副院長江啟臣質疑違背雙方協議。江啟臣辦公室提供

江啟臣說，根據雙方簽署協議事項第2項第2款，應為「同意不對外公布執行民意調查時間、機構等相關事項」。

國民黨台中市長提名制度確定，3月底前最後一週（3/25至3/31）完成民意調查作業。國民黨提供

江啟臣認為，對外公開民調時間，恐讓民調受外力介入，致民調結果失真，黨中央發布訊息與協議事項有違，請黨中央立即對外說明並澄清，以正視聽。

江啟臣表示，基於尊重黨中央，於第一時間收到中央提名協調小組台中市長候選人提名協議事項，即行簽署同意並回傳黨中央，但今日黨中央發布訊息稱「擬於3月底前的最後一週（3/25至3/31）完成民調作業，已違背協議。

江啟臣說，自己除於1月16日參與黨中央協調外，之後從未參與任何協調會議，黨中央亦未向本人確認，並無所謂楊瓊瓔稱「同意民調擬將於3月25日至3月31日期間進行」之共識，不容混淆，請黨中央對外公開說明。

