再生能源併網量全國第一 台電獲獎
【記者郭襄陽台北報導】為落實能源轉型、邁向淨零排放，台電於全國持續推動綠能發展，其中彰化縣具有充沛風光資源，如何提升沿海地區併網量能成為台電重要任務。為打造友善綠能環境，台電彰化區營業處致力推動「提升併網容量、增進作業流程效率、提升資訊透明度與衡平分配綠能資源」等作為，至2024年底彰化縣再生能源併網量突破4GW，居全國第一， 15日獲頒國發會第8屆「政府服務獎—社會創新共融獎項」殊榮。
國發會自2018年舉辦「政府服務獎」，獎勵機關提出創新服務，至今已邁入第8屆， 15日於政治大學公企中心舉行頒獎典禮。台電曾以「電力交易平台」獲得該獎肯定，今年則由彰化區處「綠能助力 全民有利—創建友善綠能環境、共享綠能風光」的努力成果，從144個機關(構)中脫穎而出，榮獲「社會創新共融」獎項，由台電總經理王耀庭代表接受行政院院長卓榮泰頒獎表揚。
台電說，彰化縣擁有全國極具潛力的光電與風能資源，為使綠能資源有效利用並與全民共享，彰化區處透過「提升併網容量、增進作業流程效率、提升資訊透明度與衡平分配綠能資源」等四大面向，積極打造友善綠能環境。
針對提升併網容量，彰化區處致力於建置再生能源專用變電所、新增饋線、擴大檢討配電饋線併網能力及定期清查虛占容量等措施，自2021至2024年累計增加配電級併網容量共531.48MW，相當於西部沿海地區約7.6年的平均併網需求。
而為提升作業流程效率，彰化區處每月與彰化縣政府召開專案會議，確保各項併網工程如期完成；另向業者推廣饋線餘裕容量查詢系統，以提升資訊透明度。彰化區處亦重視衡平分配再生能源資源，落實「大容量併輸電、小容量併配電」分級分流目標，讓不同類型的設置者都能參與綠能發展。
台電表示，配合政府再生能源規劃進程，於全國打造友善綠電併網環境，已規劃執行太陽光電併網電網工程、離岸風電併網專案工程等，加速綠能發展並強化與地方及產業合作，推動更多創新優質服務並為邁向 2050 淨零排放目標再添助力。2025/12/15
