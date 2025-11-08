再生能源設備汰換危機！智慧拆解技術「零水零熱」破解13萬片回收困境
光電板與風機的回收技術創新，為再生能源產業帶來永續發展新契機。2025年7月，丹娜絲颱風重創南台灣，17級陣風使太陽光電板遭嚴重損毀，滯洪池上的光電板被吹毀躺在水面，有些則被擠壓到岸邊。這次風災造成33個案場災損，約13萬5000片光電板受損，重達2900噸。面對日益增加的廢棄光電設備，台灣研發出智慧拆解技術，同時風機葉片回收技術也取得突破，讓再生能源設備的回收利用率大幅提升，為環保與能源永續開創新局面。
目前國內有四家光電回收合法業者，每月可處理4400噸廢棄光電板，且都在日夜趕工處理風災後的廢棄物。嚴重毀損的光電板只能用傳統模式進入破碎機處理，而外觀完好的則能進入智慧運算拆解系統。國立台南大學環境與生態學院院長傅耀賢表示，拆解前必須先讓機器辨識太陽能板，檢測各層厚度。經過自動拆解流程，鋁框、接線盒、背板、矽晶圓和封裝膠等材料會被分別收集。
這套拆解系統全程不用水、不加熱、不產生化學反應，能100%拆分回收。一塊20公斤的太陽能板中，約有2公斤多的鋁框，加上電線約3公斤，還有13公斤的玻璃、1公斤的矽，以及背板和EVA封膜等材料，全部都能回收再利用，避免過去焚燒或掩埋造成的環境污染。傅耀賢強調，太陽能板由六七種成分組成，若混在一起就是垃圾，但分開後就能資源化。依照台灣的光電設置進度，從2035年開始，每年預計會產生超過10萬噸廢棄太陽能板，是現在的兩倍。目前的年處理量能為5萬2800噸，如何補上未來的缺口成為一大挑戰。
光電暨儲能安全協會副理事長許宇昇認為，目前的處置量基本上能跟得上，但隨著量體增加，回收機制需更完善。環境部資源循環署副署長林健三表示，政府會輔導業者合法化並提升技術，以因應未來10年後可能出現的大量廢棄光電板。同樣的汰換難題也發生在風機上。台灣陸域風機標準汰換年限約20年，離岸風機則為25年。環境部預估，2030年到2050年間將累積約9.4萬噸廢棄風機葉片，2050年後每年將新增1萬噸。目前台灣風機回收依照一般事業廢棄物規定處理，尚無專法。
上緯綠金能總經理洪玫菁表示，未來可能每年有1萬到2萬噸的風機廢棄量，這是一個很長的產業鏈，希望台灣相關業者共同參與材料循環再利用的產業鏈與商機。台灣目前建置的風機中，85%到95%的材料可回收，但不包含大量使用的玻璃纖維強化樹脂和碳纖維等複合材料。
上緯綠金能已研發出新技術，能將風機葉片中的纖維、樹脂及處理用的化學溶劑百分之百再利用。風機葉片長度超過65公尺，需先裁切破碎，再進入降解程序。洪玫菁指出，這種回收技術回收的碳纖維和玻璃纖維，碳排放量低於1公斤，比新製碳纖維降低碳排放90%以上，玻璃纖維也有80%以上的降碳效果。風機回收技術的不斷突破，讓未來風機回收出現新曙光，逐步撕下「垃圾電」的負面標籤。
