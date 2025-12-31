再生醫療雙法上路 業界促速公告子法

再生醫療雙法今年正式上路，者業盼衛福部加速公告「附加附款許可」相關子法規，讓國內外業者早日落地、嘉惠病人。圖為衛福部長石崇良。（本報資料照片）

再生醫療雙法今年正式上路，為我國再生醫療產業帶來新契機。台灣研發型生技新藥發展協會（TRPMA）表示，對於許多面臨傳統療法瓶頸的病人而言，時間就是關鍵，盼衛福部加速公告「附加附款許可」相關子法規，讓國內外業者早日落地、嘉惠病人。

《再生醫療法》與《再生醫療製劑條例》合稱「再生醫療雙法」，於民國112年6月三讀通過，115年1月1日生效。台灣是亞洲僅次於日本、第二個實施專法管理再生醫療技術及產品的國家。TRPMA理事長、前陽明大學校長郭旭崧認為，過去倚賴《特管辦法》的灰色地帶，如今由專法完整規範，象徵台灣再生醫療正式邁入法規化和常規化。

郭旭崧指出，透過嚴謹的審查與監督，保障病人安全、避免誇大療效與不當商業化，同時也為未來健保或商業保險納入高價再生醫療提供制度基礎，使創新醫療不僅「做得到」，更能「用得起、用得安心」。

《再生醫療製劑條例》第9條的「附加附款許可」，針對危及生命或嚴重失能，且已完成第二期臨床試驗的再生醫療製劑，可有條件上市，嘉惠重症及失能病人，並以5年為限，意即須在5年內完成療效驗證試驗。

TRPMA副理事長康照洲指出，目前子法規尚未明確規範「附加附款許可」的申請資格、符合條件、明確審查條件及流程；一旦訂定後，國內外再生醫療公司即可依據法規申請落地，早日嘉惠病人。

國內約有20家業者正從事再生醫療產品研發。TRPMA統整，已有5項再生醫療製劑進入第三期臨床試驗，以及11項癌症、神經病變、心血管疾病等危及生命疾病或嚴重失能的再生製劑已進入研發關鍵期。期盼第一個國產再生醫療製劑早日上市，寫下我國再生醫療發展新頁。