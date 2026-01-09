再生醫療雙法為產業立標竿 三顧獲核心股東加碼投資近4億

▲三顧私募近四億，副董事長陳宗基及西門町房地王吳振隆領軍加碼布局。

【記者 周澄予／台北 報導】政府推動《再生醫療法》與《再生醫療製劑管理條例》雙法於元旦正式上路，為台灣再生醫療產業建立明確法制基礎，也宣告產業正式邁入制度化與規模化發展新階段。在政策環境趨於明朗之際，上櫃再生醫療公司三顧（3224）同步啟動資本布局，董事會通過私募普通股案，募集金額約新台幣 3.65 億元，由副董事長陳宗基及「西門町地王」吳振隆共同認購，展現核心股東加碼挺進、長期看好再生醫療產業前景的企圖心。

再生產業雙法建立明確市場規範 三顧私募近四億穩健未來營運發展

再生雙法實施後，特別針對再生醫療技術的研發、製造、臨床應用與品質管理建立明確規範，有助提升產業運作的透明度與發展，衛福部長石崇良亦多次公開強調，再生醫療產業發展應「不該讓劣幣驅逐良幣」，顯示主管機關對合規、長期投入業者的重視。

因應未來營運與產業發展資金需求，並強化財務結構，三顧於日前(12月30日)舉行董事會，辦理私募普通股，完成募集金額共約新台幣 3.65 億元，主要由核心股東吳振隆及副董事長陳宗基參與，私募資金將用於充實營運資金及支應未來發展需求，有助改善財務結構、降低經營風險，並支撐公司在再生醫療相關領域的長期佈局。

三顧表示，兩大核心股東在關鍵時機加碼投入，展現對公司財務體質、治理方向及再生醫療產業前景的信心，以及長期看好政策環境明朗後，產業可望迎來穩健成長。公司對今年(2026)產業發展抱持審慎樂觀，將持續以穩健策略推進各項營運計畫。

核心股東關鍵加碼力挺 看好再生醫療產業發展、市場前景可期

吳振隆這波加碼力挺三顧私募引起市場矚目，據了解，在投資圈擁有「西門町地王」封號的吳振隆，投資眼光獨到，早年從經營布料買賣創業起家，而後跨足房地產、媒體與品牌經營，並以在西門町等蛋黃商圈的大樓投資聞名，其持有物業在市場交易中曾創區域性高價紀錄，累積深厚實業底蘊與財務資源。（照片：業者提供）