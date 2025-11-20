再生電腦進校園 點亮孩子學習之路

新竹再生電腦團隊，今天來到新北市汐止的崇義高中，學校申請總共60台電腦，而為了電子商務科的特殊需求，這次團隊特別選擇比較高階的電腦。可以看到很多高三學生都出來幫忙搬電腦，因為他們已經等這一批電腦，等很久了。

「主機線 這邊有一條線，你這條線就是分這兩台用。」

從電腦的搬運到組裝，這些高中生合力完成，再辛苦都難掩臉上的笑容，因為電腦教室終於有電腦了。

崇義高中學生 郭同學：「還滿期待的，因為也快畢業了，剛好有電腦。」

這一群高三學生，有些就讀電子商務科，因為廠商施工延宕，導致幾乎有一年多的時間，無法使用電腦。

崇義高中學生 江同學：「我們之前 高一有用過電腦，高二大部份都用平板，現在又有電腦了，所以之後可能比較常用電腦上課。」

崇義高中校長 陳春色：「我們需要有網路架設的需求，還有基礎的軟體應用，這部分是一般，如果去買新型電腦，沒有的東西，剛好有這一批再生電腦，非常的適用。」

這一批再生電腦，是來自慈濟新竹再生電腦團隊，他們和清大、陽明交大慈青社一共運送60台到崇義高中。團隊選用高階電腦，不僅考量到上課用途，更因為他們是棒球名校。

慈濟志工 吳雄麟：「運動方面的話，他們有很多不是學科的，都是一些動態，他要剪稍微慢一點的動作，所以我們這次，把工研院的一些電腦，全部整理過，找出(處理器)i5第六代以上的，再送過來。」

清大慈青社社長 許臺安：「他們很熱情，也很願意幫我們忙，剛剛拍手過來，我就覺得今天來這趟真的很棒。」

一旁的掌聲，就像球場上給隊友的鼓勵。相信這些電腦，也會成為崇義學生們，上課的好隊友。

