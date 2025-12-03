再由連家掌黨青年發展工作 鄭麗文任命連勝武接KMT Studio召集人

連勝武（左）。廖瑞祥攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

國民黨主席鄭麗文上任月餘，今天中常會終通過最後一位一級黨務主管人事，任命前主席連戰次子連勝武出任由前主席朱立倫創設的KMT Studio召集人，負責推動未來黨青年工作。

由於連戰長子連勝文，在朱立倫任黨主席時擔任副主席，主要工作之一，也是協助督導黨青年發展業務，此次連勝武在接掌轄有青年部與青年團的KMT Studio召集人，也讓連家再掌黨青年發展工作。

此外，連勝武近日也傳出參選黨中央委員，也被解讀將更積極要上第一線投入政治。

廣告 廣告

此外，今天中常會也通過，任命桃園市立委萬美玲為婦女部主任。鄭麗文說，之後還會任命北中南東義務副主任，協助推廣婦女工作。

鄭麗文今天在常會上也表示，在上週一黨慶日後，正式啟動全台黨慶活動，上週末已完成南高基北嘉5場，本週末則將轉戰中彰投參加黨慶活動。

更多太報報導

不滿遭黨紀處分、未獲提名選央委 何鷹鹭宣布退黨：這個國民黨我不想玩了

修正連戰、馬英九兩岸路線？鄭麗文：九二共識既非一國兩制，也非一中各表

分析／非典型「鄭麗文主席」來了 鯰魚效應衝擊綠營支持或藍營基本盤禍福難料