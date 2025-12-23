再發聲！阿信喊3個不忍 揭替補朱孝天原因

五月天阿信（右一）合體「F3」開演唱會。（圖／翻攝自五月天阿信臉書）





五月天主唱阿信22日登上上海《F✦FOREVER恆星之城》演唱會舞台，與言承旭、吳建豪、周渝民合體演出，不料演唱途中意外踩空跌落舞台，驚險畫面讓全場觀眾倒抽一口氣。今今日一早，阿信再透過社群平台發文報平安，特別點名「暫時未能赴約的KEN（朱孝天）」，引發粉絲關注。

阿信在文中坦言，這次站上原本屬於F4的舞台，並非所有人最期待的畫面，但仍選擇全力以赴，只因心中有「三個不忍心」──不忍心讓四面舞台始終空著一個角落、不忍心讓三人獨自承受所有壓力，更不忍心讓等待20年的歌迷落空。他也提到，近一個多月唱了22場演唱會，為了這4個夜晚已用盡所有時間與心力，能回應F4的邀請感到開心且榮幸。早上他再度於留言區幽默回應粉絲關心，寫下「我的腦袋沒摔壞，你的時代也完好」，要粉絲放心。

昨日阿信演唱到五月天的經典歌曲〈派對動物〉，阿信沿著舞台與歌迷互動，疑似沒注意到前方就是樓梯，左腳踩下一階後重心不穩，急著想要踏回舞台，卻不慎整個人失去平衡，重重地摔下舞台，期間背部還用力撞上機器，看似摔得不輕。

當時「F3」趕忙前去關心阿信，工作人員也立刻上前幫助，表演一度中斷。敬業的阿信則是在不久後再度回到舞台上，不過眼尖的粉絲發現，他的手上有開放性傷口，疑似帶著血跡完成接下來的演唱，讓大家好心疼，「可怕…心臟漏一拍」「心在淌血 ，這摔是真的很痛…..」「看到都要哭了」。

事發後相信音樂立即回應表示，五月天阿信目前狀況良好，演出結束後會由專業醫護人員進行詳細檢查，感謝大家關心。

阿信受傷濺血。（圖／翻攝自微博）

阿信受傷濺血。（圖／翻攝自微博）



