再發言表態！ 俄羅斯痛批高市「厚顏無恥」：阻礙中國統一

俄羅斯再度譴責日本首相高市早苗。(翻攝自俄羅斯外交部YouTube直播)

日中關係緊張，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）日前才指日本首相高市早苗「台灣有事」的相關言論「極度危險」，昨（20日）又再度出面譴責其「厚顏無恥、阻礙中國和平統一」，並強調台灣是中國不可分割的一部分。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova），昨（20日）於記者會上再度針對日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論發出嚴厲譴責，她指出，即使中國已表達嚴正交涉、強烈抗議，但高市早苗仍執迷不悟，拒絕撤回言論，「日方不僅不反省其近期言論的錯誤，而且在80年後的今天仍拒不承認第二次世界大戰的結果」。

扎哈羅娃（Maria Zakharova）表示，有些國家一邊高調「堅持一個中國原則」，一邊又「厚顏無恥地不斷加劇緊張局勢，阻礙中國和平統一」，還向台灣提供武器，加強與台灣的軍事、政治，並煽動分裂主義情緒，將台灣問題作為對中國施壓和進行地緣政治遏制的工具。

扎哈羅娃（Maria Zakharova）強調，俄羅斯在台灣問題上的立場始終如一，強烈譴責部分國家在此議題上的虛偽立場。她重申，「台灣為中國不可分割的一部分、台灣的問題就是中國內政」，俄方反對以任何形式謀求「台獨」，將針對台灣問題在內的主權和領土問題上繼續支持中國，而日本若摒棄「反俄政策」，俄方則願意改善兩國關係。





