再發赴日警示！陸使館：跨年夜東京汽車「蓄意衝撞」致2陸人傷

日相高市早苗「台灣有事」論致中日關係緊張，大陸駐日使館昨（3日）深夜以「東京新宿區發生蓄意汽車撞人案件」為由，再次提醒大陸公民近期避免前往日本，並表示已向日本警方交涉，敦促儘快破案。

跨年夜東京汽車「蓄意衝撞」事件致2名陸人受傷。（示意圖／pexels）

據《中新網》引述大陸駐日本大使館消息，稱近期日本部分地區治安環境不靖。福岡縣、靜岡縣、愛知縣等多地發生殺人未遂、報復社會案件，多名旅日大陸公民報告遭無端辱罵毆打並受傷。 2025年12月31日，東京新宿區發生汽車撞人事件。2名大陸公民嚴重撞傷，後來被緊急送往醫院救治。

在獲悉上述有關案情後，大陸駐日本大使館第一時間向受傷大陸公民及其家屬表示慰問並提供協助，同時向日本警方交涉，敦促盡快破案，切實保護中國公民合法權益。

使館提醒，出行在外，安全最重要。值此歲末年初、春節將至之際，再次呼籲大陸公民近期避免前往日本，再次提醒在日大陸公民注意安全，密切關注當地治安形勢，切實提高安全防範意識，加強自我保護。如遇針對性、歧視性案件，請注意保存證據，及時報警並聯絡大陸駐日使領館尋求協助。

2陸男在千代田區神田站附近遭「鐵管痛毆」重傷。（資料照／翻攝NNN）

據悉，類似襲擊事件在2025年頻繁發生。7月31日，東京千代田區神田站附近街頭，2名大陸籍男子遭4名不明身份男子持鐵棍圍毆，導致頭部嚴重受傷。案發後嫌犯駕車逃逸，日本警方隨後於11月逮捕5名嫌疑人。

同月30日，大阪西成區一名19歲大陸男大學生遊客遭一名32歲日本男子勒頸襲擊並搶劫財物，導致受害者受傷。6月，京都下京區一名37歲大陸籍男性遊客在五條大橋附近，遭男子持刀刺傷右側腹部與鎖骨，傷勢嚴重，所幸無生命危險。

