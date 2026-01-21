再看《冠軍之路》壓力更重 陳傑憲：是責任也是榮耀

距離 2026 年世界棒球經典賽倒數，台灣代表隊已進駐高雄國家運動訓練中心集訓，賽事壓力逐漸升溫。就在備戰關鍵時刻，台灣隊長陳傑憲20日晚間偕同經典賽國家隊球員再次走進戲院，二刷熱血紀錄片《冠軍之路》，這一次，他更感受身上背負的，既是責任也是榮耀。

中職職棒20日晚間在高雄包場，邀請本屆經典賽國家隊選手及教練齊看12強賽紀錄片《冠軍之路》，作為集訓期間的重要精神補給，另外也邀請奧運柔道銀牌得主楊勇緯、跆拳道銅牌羅嘉翎，以及拳擊金牌林郁婷共襄盛舉，展現跨項目運動員彼此打氣、共同集氣的凝聚力。

廣告 廣告

映後，導演龍男・以撒克・凡亞思向球員們喊話：「你們的故事，會讓更多人看見自己可能成為的樣子。每個人都在走自己的冠軍之路，希望這部電影能一路陪你們走到三月經典賽。」總教練曾豪駒則回憶，當初最大動力來自蔡其昌的一句話——「成功帶來喜悅，失敗給你經驗」，也期盼這部紀錄片不只感動人心，更能鼓勵大家勇敢面對挫折、持續挑戰自我。

續任隊長的陳傑憲在二刷完《冠軍之路》之後表示，自己很幸運有強大的教練團與後勤支援，相較於必須獨自站上賽場的運動員，團隊作戰更顯珍貴。但正因如此，這次再看《冠軍之路》，反而更感壓力，也提醒自己如何與團隊溝通、凝聚共識，攜手打出一場勝仗。

已七刷《冠軍之路》的中職會場蔡其昌則笑說，每次觀影感受都不同，還幽默提到片中曾記錄球員黃恩賜差點因賽程耽誤婚事，當場打趣詢問：「有沒有人要結婚？先把婚事辦一辦，免得又要做人形立牌。」也期待透過這部作品，吸引更多人走進球場，為台灣棒球持續注入能量。 (編輯:柳向華)