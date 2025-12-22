再破紀錄！陸最大海上油田年產油氣突破4000萬噸 創歷史新高

大陸中國海油集團21日宣布，大陸海上最大油田—渤海油田2025年累計生產油氣當量突破4000萬噸，創歷史新高，為大陸國家能源安全和經濟社會高質量發展提供保障。

渤海油田今年累計生產油氣當量突破4000萬噸。 （圖／《新華社》）

綜合大陸媒體報導，渤海油田始建於1965年，是大陸海洋石油工業的發源地，也是大陸海上產量最高、規模最大的主力油田，現擁有60餘個在生產油氣田、200餘座生產設施，累計生產原油超6億噸。結合渤海油田油氣儲量資源情況，大陸中國海油制定了2025年實現油氣產量4000萬噸的目標任務。

廣告 廣告

最新數據顯示，大陸「十四五」時期，石油天然氣產量穩中有增，海洋原油成為重要「增長極」，連續五年占大陸石油新增產量的60%以上。其中，渤海油田近五年以年均5%的油氣產量增幅前進，原油增量約占大陸總增量近40%。

據相關負責人介紹，2025年渤海油田產能建設全面提速，全年鑽完井作業量創歷史新高，推動墾利10-2、渤中26-6等億噸級油田在內的多個重點項目快速建成投產，為攻堅4000萬噸目標提供支撐。2025年老油田年產原油超3200萬噸，穩住產量「基本盤」。

近年來，渤海油田相繼成為大陸第一大原油生產基地和第二大油氣田，是大陸海洋油氣增儲上產的主陣地。

延伸閱讀

看好明年經濟！蔡明忠：AI把台灣推上世界舞台

造勢湧7萬人！許智傑喊打造「AI首都」：民調差1%黃金交叉

蘋果最強敵手出現了？大陸「豆包手機」震撼科技界 遭全境封殺