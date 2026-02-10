再破謠言！回應「鄭習會」進度 蕭旭岑：目前無確切消息

國民黨副主席蕭旭岑、國家政策研究基金會副董事長李鴻源今（10）日舉行記者會，說明前往中國訪問的成果。 圖：張良一／攝

[Newtalk新聞] 國民黨、中國共產黨日前於北京舉行兩黨智庫論壇，媒體再報導，三月可能舉行兩黨領導人「鄭習會」，外界關注目前進度。對此，國民黨副主席蕭旭岑今（10）日回應表示，目前沒有任何確切消息可以對外說明，但若有明確進展，一定會比照現在的方式，第一時間召開記者會向外界報告。

對於媒體進一步詢問國民黨主席鄭麗文提出的「兩岸和平框架」概念，蕭旭岑表示，這是一個整體性的想法，而非具體協議或條文。他指出，國民黨期待未來若能在 2028 年執政，兩岸之間的交流與往來能夠更加直接與暢通，進而促成和平與繁榮的遠景，這也是多數台灣民眾所希望的方向。

蕭旭岑重申，「和平框架」主要是指在兩岸重新恢復對話交流、建立互信基礎後，讓國際社會不再認為台灣或台海會發生戰爭，形成一個有利於和平的整體氛圍。他指出，這樣的框架是在共同政治基礎之下，堅持九二共識、反對台獨，逐步建構一個促進和平的網絡。

他也回顧過往經驗指出，從 2005 年連戰主席訪問中國大陸開始，到馬英九執政8年期間，兩岸一直維持著相對穩定的和平架構。他認為，現階段這樣的架構之所以受到影響，與民進黨政府拒絕兩岸往來、並透過行政手段限制交流有關，導致整體和平基礎受損。

蕭旭岑強調，國民黨的立場就是希望能夠恢復過去兩岸和平交流的整體架構，讓兩岸關係回到穩定、可預期的狀態。

