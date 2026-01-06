再祭反制措施！中國商務部宣布加強對日「兩用物項」出口管制

日本首相高市早苗去年發表「台灣有事」相關談話，引發中國極大不滿，中日兩國關係持續走下坡，中國商務部今（6）日更宣布，決定加強「兩用物項」對日本出口的管制，等於再次對高市早苗祭出新的反制措施。

中國商務部指出，為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，根據《中華人民共和國出口管制法》和《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》等法律法規相關規定，中方決定全面禁止所有「兩用物項」向日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途。

至於決議此項措施的原因，中國商務部則直指，「日本領導人近期公然發表涉台錯誤言論，暗示武力介入台海可能性，粗暴干涉中國內政，嚴重違背一個中國原則，性質和影響極為惡劣」。

中國商務部也強調，任何國家和地區的組織、個人違反該項規定，將原產於中華人民共和國的相關兩用物項，轉移或提供給日本的組織和個人，將依法追究法律責任。

