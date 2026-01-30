再稱市民為家人挨轟...周永鴻籲盧秀燕「卡正經ㄟ」：別再用媽媽或家人來情勒台中人

先前台中市長盧秀燕因時常在公開場合稱呼自己為「媽媽」、「媽媽市長」，被大量民眾抨擊；昨日於臉書社群說明禽流感事件進度時，發文又以「市民家人」開頭，引發大量網友不滿，湧進貼文留言「誰是你家人？」對此，民進黨台中市議員周永鴻今（30日）發文喊話，要盧秀燕「卡正經ㄟ」，並指出自稱是大家的媽媽或家人，是一種情緒勒索，以家庭關係為名來掩蓋行政失職，該是市長向市民報告，就是市長對市民，別再用媽媽或家人等詞來情勒台中市民。

對於盧秀燕再次以「家人」等詞面對市民，周永鴻直言，請盧市長「卡正經ㄟ」，不要再妄稱市民是家人了，古有宣傳君王至上的「溥天之下，莫非王土；率土之濱，莫非王臣」，今有稱自己為「媽」的「台中之下，皆是媽土；率土之濱，皆是家人」。



周永鴻說，昨天很多鄉親打電話進來問：「能不能提案請盧市長不要亂叫市民家人」、「誰跟她是家人」。他坦言，其實「盧媽」沒什麼不好，如果說是二寶媽、三寶爸，沒人會有意見，但不能自稱是大家的媽媽，更不要妄稱誰是家人，那是一種情緒勒索，用家庭關係掩飾行政失職。



周永鴻指出，被黎民百姓稱為「媽」、「父」的，無論是神格化的「天上聖母」或感念功績的「國父」（founding fathers），都是後人的稱呼，而不是自稱。



周永鴻說，當然盧秀燕要說台中是一個大家庭，大家都是一家人，這種比擬，大家就不會有意見，但直接把自己定位成大家庭裡的媽媽，把市民直接定位成家人，就可笑了。他諷刺，美國總統演說中都以「我的同胞」（my fellow Americans）稱呼大眾，你聽過他們說「my family members, father love you 」嗎？



周永鴻表示，就像之前議會同仁說的，如果市長是媽媽，那總統呢，是阿公嗎？他喊話，請盧市長「卡正經ㄟ」，市長該向市民報告，就是市長向市民報告，不要再用「媽媽」、「家人」來情勒台中市民了。

