再等等! "病毒肆虐+氣候變遷"產季延後 台南草莓減產5成

冬天是草莓的產季，但今年因為秋天太熱，加上炭疽病肆虐，導致母株死了不少，草莓減產五成，連帶也延後產季，想吃草莓恐怕得再等等。

草莓生病了！ 病毒肆虐+氣候變遷 產季延後「草莓減產５成」

今年南部草莓受炭疽病肆虐，減產五成，冬天想這麼大口吃草莓恐怕得再等等。（圖／民視新聞）

在雪花冰上貼滿一圈的草莓，這還沒完，上層再插上一圈，插好插滿，一碗超澎湃的草莓布丁雪花冰，讓人看了少女心大爆發。不過，今年冬天想這麼大口吃草莓恐怕得再等等。冰店業者說，「在育苗的過程中其實它的根莖還有病蟲害也是蠻嚴重的，所以今年的育苗的量大概是以往的大概三成，會在延遲大概一個月左右這樣子。」「這邊你看！」草莓農每天早上都得檢查過一遍植株，只要一發現有大小耳的情況，立即拔除。草莓農指著葉子說，「大小耳它的耳朵，它的葉子就是有的大葉，有的小葉，這個就不會活了，那邊種苗場過來的時候它就有菌了啦。」

會造成葉片出現大小耳的原因，就是母株罹患了俗稱的鐮刀菌和炭疽病，如同得到草莓的癌症一樣，今年這種情況特別嚴重，「它也死很多啦，我們補很多啦！」草莓農黃瑞芳表示，「等到11月份還是很熱嘛，所以我們在10月初種的草莓，到現在開花的成數很差，比去年減5成左右啦，它的母株也死了不少，因為有帶菌下來，在苗場的話 久了也是會發生問題啦。」果農表示，從種苗場買來的母株不少就已經帶菌，因為菌是長在植株裏，無法用農藥根除，只能拔除。最後是靠自己從健康的母株來育苗，種植栽種，「母株下去繁殖一些苗來去補，所以我們就慢了，我們今天已經慢了一個多月。」氣候異常，導致草莓得病，果農只能期盼冬天趕快來，氣溫降低有助抑制病害，估計至少要等到一月中旬以後，產量才會恢復正常。

