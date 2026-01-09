再等等！美最高法院昨未宣判對等關稅案 預計「這天」裁決出爐

即時中心／林耿郁報導

外媒日前報導，美國最高法院定於美東時間9日(台灣時間10日)，將對川普政府去年祭出多項懲罰性關稅措施的合法性作出裁決，但根據路透社、彭博最新消息指出，美國最高法院9日並沒有對此作出裁決，預計將於當地時間1月14日（週三）才會發布裁決。

還在拖！從去（2025）年4月川普掀起對等關稅之亂以來，全球經貿陷入嚴重混亂；許多民間企業，以及由民主黨執政為主的12個州，聯手將川普政府告上法院；在下級審理中政府一路吞敗，並上訴至最高法院。

雖然最高法院過去一年來，多次做出偏向川普政府的有利裁決，但在11月5日開庭審理的關稅一案中，就連保守派大法官也對川普提出多項質疑，認為徵稅的權力從來都屬於國會，而非總統行政權可以恣意妄為的部分；究竟對等關稅的命運如何？牽動全球政治與經濟的下一步走向。

