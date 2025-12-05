再簽第2家 台智電與海盛風電簽購售電合約
台灣智慧電能公司今（5）日宣布，與風睿能源集團（SRE Group）旗下的「海盛風電」（Formosa 4）完成簽署購售電協議，這是台智電繼今年10月16日宣布與法國電力能源公司（EDF power solutions）旗下「蔚藍海彰化離岸風電計畫」簽署購售電協議後，第2份離岸風場長約。
台智電並指，取得第2份離岸風電長約，代表台智電在離岸風電市場的布局再度擴大，並有助落實政府能源政策、提升市場交易效率與促進產業用電轉型。
不過，台智電並未對外透露與海盛風電簽署CPPA的購電容量與期間。
「海盛風電」位於苗栗縣外海，總裝置容量達495MW，完工併網後預計每年可提供相當於50 萬家庭用戶之電量，將成為國內產業可長期仰賴的綠電來源。
台智電表示，此次合作除可提升公司離岸風電來源的多元性，結合統購分銷的模式，也有助降低風電採購門檻，使服務範圍延伸至更多企業；也為國內具 RE100、碳管理或綠電採購需求的企業提供明確且具彈性的採購選項，進而支持企業提升綠電使用比例、帶動供應鏈減碳與強化永續競爭力。
台智電指出，作為企業購買綠電的協助者，將持續拓展與風場、企業合作的深度與廣度，期望未來以長期、多元、具韌性的綠電供應體系，強化綠電交易市場動能、助力台灣落實能源轉型，加速邁向2050 淨零排放願景。
在經濟部主導下，台智電公司今年初開始籌備成立，主要目的是以泛官股購電平台角色，協助一般企業購買短天期、小規模的離岸風電。
