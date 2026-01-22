再籲支持1.25兆國防預算！賴清德：沒國家安全 經濟再繁榮也是為人作嫁
藍白立委在立法院程序委員會連續阻擋規模1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」付委審查，已達7次。總統賴清德今（1/22）表示，有堅強的國防，經濟發展才有辦法得到保障，就像沒有健康再大的財富也沒有用；「沒有國家安全，經濟再繁榮，也是為人作嫁而已」，因此政府提出國防特別預算，8年為期共1兆2500億台幣，要打造台灣之盾、建立智慧化的攻防體系，更重要的是要推動國防工業。
賴清德今上午出席「2026CWEF天下經濟論壇」－「領袖專講：台灣的新局與未來」致詞。談到對未來的擘劃，賴清德指出，根據天時、地利、人和相關，他來講三大產業，政府的規劃。第一個就天時而言，在場有很多科技界的先進，大家都很清楚，未來就是一個全面智慧化的時代來臨。為了迎接智慧化時代的到來，也確保台灣在下一個世代競爭優勢，行政院已經推出AI新四大建設，預計投入1.5兆元，創造15兆元的產值，到2040年之前，培養出50萬個AI應用人才。
賴清德說，四大基礎建設，第一個就是人才培育。第二個，國家級算力中心已經開始運作，再不久就會有屬於自己的國家資料中心。第三個，一定會持續開發電力，穩定的電力供應。目前電力供應是穩定，但預計未來還是要再投入，特別是綠電。另外也會著重在三項關鍵技術，量子運算、矽光子以及機器人。
賴清德宣布，四項基礎建設、三項關鍵技術，要達到三個具體的應用目標。第一個就是打造創新創業的生態鏈。希望能夠創造兆元產值的軟體平台產值。第二個要幫助中小企業升級轉型，協助中小企業導入人工智慧。行政院一年編100多億元在協助中小企業數位轉型。第三個目標是，希望未來的台灣是一個智慧生活圈，食衣住行育樂、醫療、國防等，通通都有，人工智慧的應用，讓台灣生活更便利，行政更具效率，也讓整個國家更有競爭力。
賴清德指出，第二個，我們也要掌握地利。當然很多人把中國當作是一個威脅，它的確對台灣是一個威脅，這無庸置疑，文攻武嚇不斷，對台統戰滲透，更是進入到各個層面去，但是有道是「國無外患，國恆亡」，要把中國的威脅，當作是砥礪台灣更安全、更進步、更繁榮的力量。
對於中國的威脅，賴清德強調，「我們捍衛國家主權的決心不會改變」，世世代代維護民主自由生活方式的堅持不會改變，維持兩岸和平發展的努力不會改變，在對等尊嚴之下，維持跟中國的對話、交流，促進和平共榮的承諾也不會改變，但是要落實這些主張的前提，必須要有堅強的國防。
賴清德說，有堅強的國防，經濟發展才有辦法得到保障，「就像是一個人的健康，是非常重要的，沒有健康你再大的財富也沒有用；你沒有國家安全，你經濟再繁榮，也是為人作嫁而已啊」，所以國防是非常重要。
賴清德說明，除了年度的國防預算，政府也提出了國防特別預算，8年為期共1兆2500億台幣，要打造台灣之盾、要建立智慧化的攻防體系，更重要的，是要推動國防工業，國防工業現在是全世界的顯學，所以為了自己的國家安全，在不對稱的戰役之下，一定要大力扶植國防工業。
賴清德強調，台灣絕對有這個條件，全世界有能力打造自主國防工業，沒有超過10個國家，台灣是被點名的其中一個，台灣絕對不能夠妄自菲薄，當COVID-19來的時候，台灣有辦法很快的就去生產製造口罩的機器、全力生產，就可以看到台灣的工業鏈是多麼的健全，健全的工業鏈，從科技到基礎工業，通通都是國防工業發展的基礎。所以希望面對中國的威脅，不僅僅要強調我們的國家安全，也要順勢發展國防工業，帶動台灣經濟升級轉型進一步的發展。
他表示，換句話說，在他的心目中，這筆國防特別預算，它的功能不單是國防，它有相當大的一部分是，是在經濟發展，是在推動產業的發展。
第三個是人和部分，賴清德說，台灣因為中國的阻撓，在國際上處處打壓，要參加多邊的區域經濟有其困難，過去台灣花了非常多的力量加入WTO，但是WTO在多邊的功能上面，也沒有達到原先預計的目標，甚至美國總統川普還揚言退出，而台灣要加入CPTPP，中國不斷地阻撓，台灣條件都成熟、是一個成熟的經濟體，台灣是民主、自由、法治的國家，重視智慧財產權，可以為區域經濟帶來貢獻，但很可惜沒有辦法參加。
但是，賴清德說，從前總統蔡英文開始到他都強化雙邊關係，過去台灣需要世界。所以，從施振榮董事長等前輩，很多中小微型企業是提著007的手提箱，到世界爭取訂單，客廳即工廠，好不容易打下的經濟奇蹟，也成為科技發展的基礎，他也要感謝科技界的人士，科技是驅動世界進步的動力。
賴清德說，「過去我們需要世界，現在我們仍然需要世界，但是另外一個角度看，是世界也需要現在的台灣。」所以台灣跟美國簽訂21世紀貿易倡議第一階段，後續會持續，台灣也跟美國簽訂了「經濟繁榮夥伴對話」，再不久台灣跟美國就要進行EPPD，在對等關稅談判的條件下，去深化台美的經貿合作。
另外，賴清德指出，台灣也跟英國簽訂促進台英貿易夥伴協定，台灣在去年也跟英國在這個架構下，簽了投資、數位貿易、綠能等子協議。去年年底也跟日本簽訂了數位貿易協議。這幾年來也分別跟東南亞國家，特別是台灣重點投資的國家，重簽雙邊投資保障協定，也簽訂避免雙重課稅等等，也就是說，台灣會持續強化台灣跟國際主要的貿易夥伴的關係，讓台灣不僅僅可以站得穩，也可以走得遠，讓台灣的企業可以立足台灣、佈局全球、行銷全世界。
賴清德最後表示，「我希望太陽不管從什麼時候升起，在什麼地方升起，都可以照得到台灣企業。這就是台灣的經濟戰略。我們一起努力。」台灣已經走上世界的舞台，也已經走進舞台的中間。台灣有能力，不僅僅可以讓國家更好，也有能力來推動世界的進一步繁榮發展，對自己的國家有信心，國際社會是肯定台灣的，我們團結合作，共同的目標就是讓未來的台灣，能夠比現在更美好，給年輕的一代一個更好的國家。
