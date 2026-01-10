再籲立院速審議預算 總統：僅放行少數預算是為德不卒

賴清德總統今天(10日)再度呼籲在野黨儘速通過中央政府總預算，對於藍、白可能先放行部分攸關民生的預算，賴總統則強調總預算環環相扣，若只通過部分，是「為德不卒」。關於國防特別預算，總統感謝美國在台協會(AIT)處長谷立言近日拜訪在野黨領袖，也期盼在野黨體認到國防預算的重要性，因為台海的和平穩定是世界安全繁榮的必要元素。

今年度中央政府總預算迄今仍卡在立法院，高達新台幣2,992億元的預算都無法動支，影響各項新興計畫、民生預算、地方補助款和國防預算，不過傳出在野黨預計將TPASS及生育給付等攸關重大民生的預算先行付委審查。

對此，賴清德總統10日出席「2026 AI人才年會」時受訪表示，國民黨如果能夠意識到中央政府總預算對國計民生的重要性，這是好事，但如果只是讓少數預算通過，是為德不卒，因為國家的總預算環環相扣，若沒有國防預算、沒有國家安全，就無法發展經濟；若沒有經濟建設預算，就無法兼顧國計民生；若沒有基礎建設預算，各縣市的建設就會停擺，影響人民的生活。

總統再度向國民黨喊話，表示既然要審查預算，就應更完整、更透徹地讓整個中央政府總預算交付審查、並讓總預算能夠儘速通過，才是正確之道。

另外，在高達1.25兆的國防預算特別條例6度遭在野黨封殺後，美國在台協會(AIT)處長谷立言分別拜訪立法院長韓國瑜、副院長江啟臣及台北市長蔣萬安，媒體關切總統如何看待此事。

賴總統感謝谷立言，並表示這足以證明台灣的安全與台海的和平穩定受到國際社會的重視。總統說：『(原音)我非常期待谷立言處長的努力沒有白費，我希望國民黨能夠體認到國防預算的重要性，不僅僅是台灣的安全問題，也是全世界所關切的台海和平穩定是世界安全跟繁榮的必要元素，也能夠體認到在野黨的責任。因此國防預算或是國防特別預算也都應該要盡速交付審查，讓它能夠通過，讓國家更安全、讓台海更穩定、印太能夠更和平，回應人民的期待，也能夠回應國際社會的期待。』

至於睽違9年的國共論壇傳出將於本月底登場，外界揣測是為國民黨主席鄭麗文和中共總書記習近平鋪陳未來的「鄭習會」。對此，賴總統僅回應表示，國民黨尚未印證此行程，因此會等鄭麗文對外說明後再行了解。