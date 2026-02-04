再籲藍白速審國防條例 賴清德：勿讓國際誤解台灣的防衛決心

為期8年、預算規模新台幣1.25兆元的政院版國防條例遭封殺，民眾黨團版本將交付委員會審查，遭美國參議院軍委會主席韋克爾(Roger Wicker)關切，並表態對台灣在野黨大幅刪減國防預算感到失望。對此，兼任民進黨主席的賴清德總統今天(4日)在中執會上，再次呼籲朝野各黨，能以民生經濟與國家安全為優先，在新會期開議後，儘速完成總預算案與國防特別條例的審議，不要讓國際社會誤解台灣自我防衛及捍衛印太和平的決心。

民進黨4日召開中執會，兼任民進黨主席的賴清德總統在會中針對今年度中央政府總統預算至今還未審議發表談話。

賴清德表示，立法院已在日前結束第十一屆第四會期，他要感謝民進黨團積極協助行政院，推動「韌性特別預算」與「災後重建特別預算」，但也遺憾本會期在藍、白聯手下，攸關國家整體發展的「中央政府總預算案」，及強化國軍作戰能力的「國防特別預算條例」草案，未能付委審查，反而強行通過多項具爭議性的法案，包括《衛星廣播電視法》修法、《不當黨產條例》修法讓國民黨取回過去不當侵吞的國家財產；以及通過《立法院組織法》修正案，為立委貪污助理費除罪化。

賴清德再次強調，若今年度的政府總預算案遲遲未審議通過，不僅將對民生經濟產生衝擊，更可能使台灣在AI人工智慧浪潮與全球競爭中，錯失關鍵發展時機。

賴清德也指出，針對強化台灣國家安全與印太區域穩定的「國防特別預算」，美國在台協會(AIT)已七度公開表達支持的立場。若在野黨持續阻擋國內外廣泛支持的政院版「國防特別條例」草案，反而通過欠缺整體戰略規劃的版本，勢將延誤國防戰力提升，且恐讓國際社會誤解台灣自我防衛及捍衛印太和平的決心。

賴清德也再次呼籲朝野各黨，能以民生經濟與國家安全為優先，在新會期開議後，儘速完成總預算案與國防特別條例的審議。此外，他也期盼，未來台美關稅協議送交國會時，朝野各黨也能本於國家利益，秉持專業、依法審查，全力支持協議通過，協助台灣產業加速擴大國際布局。