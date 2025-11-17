再籲韓國瑜「捍衛國會尊嚴」 總統：不要替侵略者找藉口

政治中心／綜合報導

民進黨立委沈伯洋遭中國鎖定全球抓捕，各界關注立法院大家長韓國瑜是否表態，保護自家人，他日前卻嗆，自己生病要別人吃藥，還稱台灣安全四隻腳總統打斷三隻腳，總統賴清德是再度親上火線，聲援沈伯洋，反擊正砍斷韓國於四個角的是中國不是台灣，不要替侵略者找藉口。

總統賴清德：「韓國瑜院長三思，境外敵對勢力的威脅，我們應該要一致對外，不應該替侵略者找藉口。」

再度聲援立委沈伯洋，明明遭中國嗆全球抓捕，立院藍綠白態度卻差很大，院長韓國瑜，不但沒表態，還轟喊話的賴總統自己生病要別人吃藥，又嗆台灣安全四隻腳總統打斷三隻腳，讓賴總統實在聽不下去！

總統賴清德：「我們屬於不同政黨，競爭難免，但我們是同一個國家，面對攻擊打壓，我們應該要團結一致對外，真正砍斷韓國瑜院長，那張桌子的四個腳的，其實是中國並不是台灣。」

立委（民）沈伯洋：「重點是中國去延伸，它的法律的管轄權，去羅織罪名，這個就是一個，應該被譴責的事情，所以對於立法院院長來講，不應該對這件事情，有任何其他的解讀狀況才對。」

民進黨立委沈伯洋遭中國嗆全球抓捕，引發各界討論。

國際友人也讚聲，對中政策跨國議會聯盟IPAC共同創辦人裴倫德，Threads帳號分享台灣圖文作家「台派寶寶」繪製的Q版沈伯洋獨自抱著迷你台灣的模樣，沈伯洋本尊留言團結至關重要，本土社團台灣北社、基進、時代力量，齊聲譴責國民黨噤聲與戲謔，甚至替中國站台，是對國家主權與民主政治最大的羞辱。但偏偏在野黨卻不站在同一陣線。

對中政策跨國議會聯盟IPAC共同創辦人裴倫德，發出圖文作家「台派寶寶」繪製的Q版沈伯洋力挺。

立委（國）羅智強：「賴總統生病就自己吃藥啦，不要去叫韓國瑜吃藥，那我還是要特別講，今天沈伯洋，現在所有的反應，就是一隻嚇破膽的黑熊。」





台灣基進主席王興煥：「那這樣子肐膊往外彎的態度，不只是侮辱台灣，更等於鼓勵中國會未來，可以對更多的台灣人，進行跨境打壓，今天是沈伯洋，明天有可能是，在場的任何一個人。」

公督盟執行長張宏林：「我們可以不同政黨，但一定要同一國，顯然現在我們的國民黨，不僅跟大家不同政黨，他跟大家也不是同一國，韓院長也不知道是哪一國的院長，所以我覺得，這是台灣人民應該要憤怒，要抗議的事情。」

民團也質疑自己國家的人民、立委被中國恐嚇，要韓國瑜表達立場怎麼就這麼難，如今賴總統二度發聲，就不知道藍白是否聽進耳裡。

