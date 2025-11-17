再聲援沈！ 總統籲韓國瑜：別替侵略者找藉口

總統賴清德。（圖／TVBS）

中日關係緊張局勢升溫，總統賴清德今（17日）再度為遭中國大陸揚言「全球通緝」的民進黨立委沈伯洋發聲，並回應立法院長韓國瑜的「吃藥說」。賴清德強調，砍掉桌腳的是中國而非台灣，呼籲韓國瑜「不應替侵略者找藉口」。他同時敦促中國克制、展現大國風範，不要成為區域和平的麻煩製造者，並呼籲國內政治人物應尊重日本國內政治，避免負面解讀。國民黨立院黨團書記長羅智強則回批總統「生病就要自己吃藥」。

總統賴清德。（圖／TVBS）

面對中國大陸日前宣布對民進黨立委沈伯洋立案調查，身為三軍統帥的總統賴清德在第一時間要求立法院長韓國瑜維護國會尊嚴，卻得到「吃藥說」回應，還被形容為「四個桌腳剩一隻腳」。賴清德今日以沉重口氣回擊表示，真正砍斷韓國瑜院長那張桌子四個腳的是中國而非台灣，並再次請韓國瑜三思，不應替侵略者找藉口。這也是總統一周內第二度為沈伯洋發聲。

廣告 廣告

針對中日局勢，賴清德呼籲中國應該克制，展現大國風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者。台灣日本關係協會會長蘇嘉全也表示，從他觀察來看，日本各界對於中國的挑釁行為都感到非常憤怒。賴清德強調，底線是不容許被挑釁，並呼籲國內政治人物，特別是在野黨，應該尊重日本國內本身的政治，不宜負面解讀。

台灣日本關係協會會長蘇嘉全。（圖／TVBS）

這番話明確指向前總統馬英九，因為馬英九曾直言高市早苗介入台海，難免讓人聯想到軍國主義復辟，並指這是適得其反的躁進言行。對此，馬英九基金會首席執行長蕭旭岑表示，希望賴清德總統要秉持對台灣利益有利的立場，不能因為很多人指責他過於親日、媚日而影響判斷。

馬英九基金會首席執行長蕭旭岑。（圖／TVBS）

面對這場政治風波，國民黨立院黨團書記長羅智強痛批賴總統，認為「生病就自己吃藥好不好，不要去叫韓國瑜吃藥」。而身處風暴中心的民進黨立委沈伯洋則表示，中國延伸法律管轄權、羅織罪名的行為應該被譴責。從總統到院長再到朝野立委之間的這場爭論，短時間內恐怕難以脫離沈伯洋事件的話題範疇。

更多 TVBS 報導

中日關係緊張 鄭麗文：台灣沒事、日本沒事「大家都沒事」

8旬婦悶死癱瘓兒判2年6個月 國民黨團建請總統特赦

賴清德籲韓國瑜為沈伯洋發聲 黃國昌批無作為：只會動動嘴巴

許願沈伯洋出戰北市長！ 謝寒冰喊發100份雞排：跪著直播

