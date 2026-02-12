再聲援高金素梅「經得起檢驗」 羅智強酸：現在從政要有被政治清算的準備

國民黨立委羅智強今（12日）重申，高金素梅絕對經得起檢驗，現在從政都要有被賴清德政治清算、坐黑牢的心理準備。（資料照／李智為攝）

檢調接獲舉報，無黨籍立委高金素梅涉嫌利用人頭詐領助理費，並透過協會浮報國營事業補助款，甚至在疫情期間違法進口中國製快篩試劑。對此，國民黨立委羅智強今（12日）重申，高金素梅絕對經得起檢驗；並酸說，現在從政都要有被總統賴清德政治清算、坐黑牢的心理準備。

羅智強今說，這2天看到永遠站在監督最前線的高金素梅，遭到賴清德政權的檢調清算，他於公於私當然很難過。於私，和高金素梅並肩作戰這幾年，他相信其清白，也相信在「公平沒有被破壞」下，高金絕對經得起檢驗。

羅智強表示，關鍵就在被賴清德政權控制的檢調，有可能是公平的嗎？他相信高金素梅的助理費絕無中飽私囊，高金素梅從政20多年，為什麼是今天辦助理費？7連霸的民進黨立委林岱樺，助理費使用方式沒變，民進黨執政10年不辦，要等到其想選高雄市長、民調第一名的時候辦她？辦到她高雄市長初選民調落敗？

羅智強說，高虹安也是因為助理費被賴清德政權以貪污罪追殺，還好高院判高虹安貪污部分無罪，但更重要的問題是，據高虹安辦公室所述，她的助理費使用方式，是沿用李俊俋時的作法。

羅智強質疑，賴政權的檢調查了高升監察院秘書長後、因拿公務車當寵物美容車而下台的李俊俋沒有？沒有。而再看所謂協會申請國營事業補助浮報一案，他依然絕對相信高金素梅絕無中飽私囊，更重要的是民進黨讓多少側翼和側翼協會，幾千萬、上億元的拿補助、拿標案，在大罷免時跳出來當打手。

「這中間有沒有浮報？有沒有弊端？」羅智強說，更重要的是，賴政權掌控的檢調，有沒有去查辦？一件都沒有。至於查中國大陸製的快篩，更是笑話一場，民進黨執政為了讓綠友友大發國難財，搞得全台缺口罩、缺快篩；民眾為了「救自己的命」無不想方設法找快篩，結果民進黨現在要查守護台灣人性命，幫民進黨收爛攤子的人？

羅智強說，所以他才說，賴清德想關高金素梅，何須「三大案」，三個字「莫須有」就綽綽有餘；而賴清德劍指高金素梅，其實也是一個「政治宣告」，告訴還敢監督執政者的人，「檢調已經被賴清德武器化」，檢調已經被完全馴化，既是賴政權的盾，更是賴政權的劍。

羅智強批，檢調的終極大招就是選擇性辦案，一方面放過綠色權貴，成為執政者的無敵之盾；只要檢調不辦，民進黨就不會有弊案。一方面嚴打政治異議，成為執政者的索命之劍，冷飯熱炒、老案新辦、以案查案、無案變小案、小案變大案，更是偵查大公開、媒體大造謠、雞蛋挑骨頭，就是赤裸裸的政治鬥爭。

羅智強表示，在賴清德「聖上」的統治下，是用「聖人」的標準，追殺每一個敢監督他的人。但只要是受「聖上」的聖眷所顧，保你太平富貴，雞鳴狗盜不會有事，雞犬升天才是常態。

他說，馬英九、柯文哲、高金素梅，每一個都被「聖上」的「聖人天平」玩過；「不要以為只有高金素梅，下一個抓誰，全看賴清德的高興。」如今雖然對高金素梅的清白有堅定的信心，但信心在聖上的無敵之盾、索命之劍下其實已不足夠，白布被賴清德染黑，也不讓人意外。

羅智強指出，賴清德不是馬英九，馬英九不會染指司法，但賴清德才沒在和你客氣，在野制衡、民主監督，需要的已不只是「信心」是「決志」。民主寒冬早就來了。現在從政，都要有被賴清德政治清算、坐黑牢的心理準備；每一個在野的政治人物，都要擁有，被清算鬥爭也絕不屈服的堅強「決志」。



